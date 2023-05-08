Пайпер Гиллес зимой диагностировали рак яичников первой стадии

Теги танцы на льду сборная Канады Пайпер Гиллес Фигурное катание

Канадской фигуристке Пайпер Гиллес зимой диагностировали рак яичников первой стадии.

Об этом фигуристка сообщила у себя в соцсетях. 

«Последние шесть месяцев были чем-то вроде американских горок! Завтра, во Всемирный день борьбы с раком яичников, я поделюсь еще немного своей историей.

Я невероятно благодарна людям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути.

Я всегда старалась быть как можно более настоящей в социальных сетях и чувствовала, что мне нужно поделиться этим, когда придет время.

Жизнь полна взлетов и падений, и все, что мы можем сделать, это продолжать двигаться вперед», – написала спортсменка. 

Зимой Гиллес перенесла операцию по удалению аппендикса. По словам фигуристки, вмешательство было связано с ее текущим диагнозом. 

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37 комментариев

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bolelschiza
здоровья Пайпер и всё преодолеть!
+71
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Даша Лавренова
Судя по последнему абзацу, обследования по поводу аппендицита помогли врачам заметить опухоль яичника на ранней стадии. Надеюсь, что все хорошо, здоровья и успехов Пайпер!
+59
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Призрачный триксель
Здоровья крепкого Пайпер!
+48
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Yumi
Ответ Даша Лавренова
Судя по последнему абзацу, обследования по поводу аппендицита помогли врачам заметить опухоль яичника на ранней стадии. Надеюсь, что все хорошо, здоровья и успехов Пайпер!
Наоборот, операция была из-за рака и удалили тогда аппендицит. Его всегда удаляют когда операция в этом месте, так как человек может быть без сознания при его воспалении, а шрам в этом месте может дать ложное убеждение, что он уже удален. Во всяком случае, так было ранее. Пайпер пока просто сказала, что ей удалили в качестве предосторожности. А спортс как обычно отвратительно переводит.
+28
0
+28
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Irina Chut
Здоровья и оптимизма одной из самых любимых мной фигуристок.
+27
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Дудабот Уно
Пайпер сил, поддержки близких и веры. У её мамы был онкодиагноз. Теперь "осторожный" ЧМ стал выглядеть совершенно иначе.
+27
0
+27
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N-fox
Здоровья, сил, мотивациии близких людей рядом!
+19
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Pakita
Какая неприятная новость! Желаю Пайпер все преодолеть, победить болезнь, и еще долго радовать болельщиков своими выступлениями.
+19
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Elena Savanuk
Ответ Даша Лавренова
Судя по последнему абзацу, обследования по поводу аппендицита помогли врачам заметить опухоль яичника на ранней стадии. Надеюсь, что все хорошо, здоровья и успехов Пайпер!
Да, похоже, что это тот случай, когда принято говорить, что не бывает худа без добра. Здоровья Пайпер, и чтобы этот страшный диагноз остался в прошлом.
+15
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+15
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sabina_katarina
У неё же мама пять лет назад от рака мозга умерла. Надеюсь, у Пайпер всё будет не так печально. Хорошо, что муж рядом, поддержит в трудном пути.
+15
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Zhuuuzhik
Сил Пайпер и выздоровления!
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Veronika G
Здоровья и сил Пайпер!
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Sebilya Fezaziyeva
Какой ужас.. Скорейшего выздоровления!
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ccc6srcv2n
Желаю сил и выдержки поскорее победить эту ужасную болезнь.
+11
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Альмугит
Ответ Дудабот Уно
Пайпер сил, поддержки близких и веры. У её мамы был онкодиагноз. Теперь "осторожный" ЧМ стал выглядеть совершенно иначе.
да,мама умерла от рака и еще довольно не старая цветущая женщина и мать пятерых детей..кроме того ,она любила и принимала у себя дома всех друзей фигуристов,в том числе бывшего партнера Пайпер Захария Донохью.
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Мария Коваленко
крепкого здоровья
сил и терпения пройти этот путь
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Даша Лавренова
Ответ Yumi
Наоборот, операция была из-за рака и удалили тогда аппендицит. Его всегда удаляют когда операция в этом месте, так как человек может быть без сознания при его воспалении, а шрам в этом месте может дать ложное убеждение, что он уже удален. Во всяком случае, так было ранее. Пайпер пока просто сказала, что ей удалили в качестве предосторожности. А спортс как обычно отвратительно переводит.
Не знала, спасибо за пояснение!
+8
0
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Дарья Куликова
Какими пустыми тогда теперь кажутся все причитания зрителей во время ЧМ, поиски заговоров против Пайпер и Поля, главное, что они вышли и показали себя! Здоровья Пайпер!
+8
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zadonbasss
здоровья !! желаю выздоровления Пайпер!! жизнь иногда поворачивается очень жестокой стороной, но иногда все можно преодолеть
+7
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La La
Слава богу, что обнаружили на ранней стадии. Дай бог ей здоровья ❤️ Она замечательная танцовщица
+8
-1
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Снегурочка Снегова
Ответ Девушка Безимени
она замужем?
Да, в сентябре вышла замуж.
+6
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Блинчик
Кто-то пьёт, курит, принимает наркотики, занимается беспорядочным сексом и живёт почти до 100 лет, а кто-то ведёт здоровый образ жизни и оказывается болен всяким ужасным. Вообще как повезёт.((
+7
-2
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zzz-j
Боже какой ужас, жаль, молодая женщина и такой диагноз. Надеюсь получится побороть болезнь, здоровья Пайпер!
+6
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olvl
Здоровья Пайпер, и терпения всё преодолеть.
+4
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sabina_katarina
Ответ Девушка Безимени
она замужем?
Вышла замуж за Нейтана Келли в сентябре прошлого года. https://ibb.co/rs0C8S7
+4
0
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