Канадской фигуристке Пайпер Гиллес зимой диагностировали рак яичников первой стадии.

Об этом фигуристка сообщила у себя в соцсетях.

«Последние шесть месяцев были чем-то вроде американских горок! Завтра, во Всемирный день борьбы с раком яичников, я поделюсь еще немного своей историей.

Я невероятно благодарна людям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути.

Я всегда старалась быть как можно более настоящей в социальных сетях и чувствовала, что мне нужно поделиться этим, когда придет время.

Жизнь полна взлетов и падений, и все, что мы можем сделать, это продолжать двигаться вперед», – написала спортсменка.

Зимой Гиллес перенесла операцию по удалению аппендикса. По словам фигуристки, вмешательство было связано с ее текущим диагнозом.