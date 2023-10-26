Москалева о паре с Родзяновым: «Катаемся вместе всего четыре месяца. Скатывались не слишком быстро, но в итоге смогли найти общий язык»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Серия Гран-при России Анна Москалева Артем Родзянов Фигурное катание

Анна Москалева и Артем Родзянов рассказали, как начали кататься вместе.

Пара победила в соревнованиях юниоров на этапе Гран-при России в Красноярске. 

«Мы очень рады, что у нас получилось на этом старте показать пусть не максимум, но очень хорошее катание. Поэтому в целом довольны и сегодняшним днем, и вчерашним.

Катаемся вместе всего четыре месяца, скатывались не слишком быстро, но смогли в итоге найти общий язык. Мы решили оставить мою программу с прошлого года, но адаптировали ее под нового партнера, под новую пару, чтобы всем было удобно ее катать.

Будем работать дальше, чтобы достичь вместе еще больших результатов. Наша цель простая – выходить и делать свое дело. Кататься чисто, чтобы радовать себя, тренеров и родителей. А дальше уже не нам решать.

Поставить нас вместе было тренерским решением. По каким причинам нас свели вместе, даже не знаю.

Ребята в команде все дружелюбные. Мы поддерживаем друг друга, общаемся. В целом в группе Тамары Николаевны у всех хорошие отношения», – сказала Москалева.

«Было непросто поначалу, когда только приехал в Санкт-Петербург. Все-таки у меня мало опыта в парном катании. В Сочи я тренировался у Федора Климова и Дмитрия Савина.

Долго катался один, потом была партнерша, но мы до соревнований с ней так и не дошли. В целом скажу, что мне понравился коллектив, он довольно доброжелательный.

Ребята тоже все хорошие, приятно с ними работать вместе. Наверное, меня ведет сейчас больше партнерша, приходится у нее учиться, а ей под меня подстраиваться.

Мало времени было на то, чтобы поставить новую программу, поэтому решили оставить программу прошлого года у партнерши. Но ее изменили под меня, так что это нормально», – добавил Родзянов.

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1 комментарий

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Лакс
Еще один высокий парник, да и партнерша немаленькая.
Видимо поэтому тренеры и свели их.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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