Конов о статье Sports.ru про заполняемость трибун на Гран-при России: «Дизлайк за сову на глобусе в заголовке и совершенно нерелевантный пример с ютьюбом»

Замгенпродюсера «Матч ТВ» отреагировал на статью Sports.ru о Гран-при России.

Ранее Василий Конов счел низкой заполняемость трибун на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

«Спортсам однозначно лайк за подбор фото – выбрали максимально удачные. Дизлайк за сову на глобусе в заголовке и совершенно нерелевантный пример с ютьюбом. В остальном Антон (Пилясов) молодец», – написал Конов.

Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?