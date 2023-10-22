Конов о статье Sports.ru про заполняемость трибун на Гран-при России: «Дизлайк за сову на глобусе в заголовке и совершенно нерелевантный пример с ютьюбом»
Замгенпродюсера «Матч ТВ» отреагировал на статью Sports.ru о Гран-при России.
Ранее Василий Конов счел низкой заполняемость трибун на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.
«Спортсам однозначно лайк за подбор фото – выбрали максимально удачные. Дизлайк за сову на глобусе в заголовке и совершенно нерелевантный пример с ютьюбом. В остальном Антон (Пилясов) молодец», – написал Конов.
Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?
*Истерика на два дня под маской иронии*
Ну а в чём проблема? Просто прекратите обращать внимание на ФК и названивать ТАТ по каждому пустяку. Чё они лезут в этот непопулярный и скучный вид спорта?
Конов раньше вызывал уважение, сейчас только отвращение со своим Матч Тв.
Ну не дадут тебе права на трансляцию, ну успокойся уже