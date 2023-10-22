Конов о статье Sports.ru про заполняемость трибун на Гран-при России: «Дизлайк за сову на глобусе в заголовке и совершенно нерелевантный пример с ютьюбом»

Теги Sports.ru болельщики Василий Конов Матч ТВ Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Замгенпродюсера «Матч ТВ» отреагировал на статью Sports.ru о Гран-при России.

Ранее Василий Конов счел низкой заполняемость трибун на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

«Спортсам однозначно лайк за подбор фото – выбрали максимально удачные. Дизлайк за сову на глобусе в заголовке и совершенно нерелевантный пример с ютьюбом. В остальном Антон (Пилясов) молодец», – написал Конов.

Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?

18 комментариев

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Ебздрогыч
Сову на глобус обычно Конов с коллегами натягивает, рассказывая о том, какой потрясающий канал матч-тв
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Андрей Герасимов
Василий,при вашей то должности скатываться до дешёвой пикировки.
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+14
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Беглый*
Пилясов - Конов 1:0
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+11
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Ezhar
Конов: «ДА МАТЧТВ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ!!11!1 мы вообще его игнорируем, мы не смотрим его, его только дефки на первом смотрят, и то не смотрят!!11!»

*Истерика на два дня под маской иронии*

Ну а в чём проблема? Просто прекратите обращать внимание на ФК и названивать ТАТ по каждому пустяку. Чё они лезут в этот непопулярный и скучный вид спорта?
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Дарья Виноградова
Почему это нерелевантный?
Конов раньше вызывал уважение, сейчас только отвращение со своим Матч Тв.
+7
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ЮИ
Они сошлись: вода и камень, стихи и проза... (С) Даже приятно наблюдать за грызней двух недостаточно профессиональных людей (зачеркнуто) больших молодцов 😂
+6
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Marya Y
К себе хоть таким способом внимание привлечь? Сочувствия Конову. Старательно зачем-то следит за неинтересным видом спорта.
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Marina Syrovova
Конов, как на базаре, позорище
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Olga.t
Василий, вам бы решать проблемы непопулярности своего Матч-ТВ, а не обсуждать заголовки на спортсе. Несолидно.
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ЛисаАлиса78
Конов всё ещё пытается
Ну не дадут тебе права на трансляцию, ну успокойся уже
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ЛисаАлиса78
У матч ТВ кто главный? Тина? Ну тогда всё понятно с ними
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Александр Шульгин
Ничего не понятно но очень интересно. А так товарищь обделался но признать этого не хочет
+4
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lemming
Конов: "Да не бомбит у меня, не бомбит!"
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несахар
так что сказать то хотел, замгенпродюсер матч тв?
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Док Аксель
На Матч ТВ овса не завезли ?... Конов второй день страдает посещаемостью на ГП ФК.
+2
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Александр Шульгин
Конов просто обладался по полной но всё ещё храбрится
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Александр Шульгин
Ответ ЛисаАлиса78
У матч ТВ кто главный? Тина? Ну тогда всё понятно с ними
Не понятно кто туда берет таких как Конов он явно не компетентен
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ДИОНИС
Какой токсичный персонаж этот Василий!
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