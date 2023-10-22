Кондратюк о сезоне: «Спортивная цель есть, но я не буду ее озвучивать. Стараюсь до нее дойти»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос о своих целях в нынешнем сезоне.

Сегодня Кондратюк занял четвертое место на этапе Гран-при России в Омске.

– Ты много выступал на шоу в межсезонье. Тяжело совмещать это с соревнованиями?

– Это палка о двух концах. Что касается шоу, то я просто очень люблю выступать. Вне зависимости от того, соревнования это или шоу. Это то, ради чего я тренируюсь и занимаюсь спортом. Эти эмоции, впечатления, переживания не сравнимы ни с чем.

Они есть только здесь и сейчас – пока я занимаюсь спортом. Это лишь несколько лет жизни. Поэтому хочется по максимуму взять все это и пронести потом в дальнейшую жизнь.

– Насколько созвучна программа «Ода радости» с твоим характером?

– Если выбирать из двух программ, то эта ближе мне. Я скорее позитивный человек. Я очень хотел эту музыку. Надеюсь, что получится катать ее лучше, более эмоционально. Но все силы, которые у меня были на сегодняшний момент, я вложил в прокат. <...>

– Какая задача у тебя на сезон?

– Спортивная цель есть, но я не буду ее озвучивать. Я стараюсь до нее дойти. А так – получать удовольствие от спорта, – сказал Кондратюк.

5 комментариев

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oldparakhod
Варианта два. СтатьЧР и выиграть финал ГП. Я ничего не пропустил?
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Lennuci
Цель - спортивное ориентирование в грибном лесу между шоу.
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Katerina Sunny
Ответ oldparakhod
Варианта два. СтатьЧР и выиграть финал ГП. Я ничего не пропустил?
Финал ГП- это Спартакиада, а её собрались приравнивать чуть ли не к ОИ, но как минимум к ЧЕ и ЧМ.
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Аленка_76
Удачи Марку на следующем этапе!
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