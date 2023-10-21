Аделия Петросян не стала общаться с журналистами после короткой программы на Гран-при России

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян не стала комментировать свой прокат короткой программы.

Сегодня Петросян выступила на этапе Гран-при России в Омске. 

Фигуристка исполнила тройной аксель с ошибкой при приземлении и сорвала каскад. Она заняла в короткой программе второе место, уступив Алине Горбачевой.

После выступления Петросян не вышла к журналистам в микст-зону. «Ее не будет», – сообщили в Федерации фигурного катания России.

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15 комментариев

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garovatat
Расстроена конечно. Выходить не обязательно. Никто как правило не выходит после неудачных прокатов. Чего из этого делать новость?
+21
-12
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Маргарита В Сафронова
Тем интересней становится. Победит тот, кто справится с нервами. У Аделлии есть характер для выхода из этой неприятной полосы.
+11
-4
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Nokolay Fomi4ev
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Когда после этапа в Перми не стала общаться с журналистами Муравьева, гоговичи настрочили 200+ комментариев со своими возмущениями в адрес Сони. А здесь про новость о Петросяне всего 10 комментов. Гоговичи, вы где?
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Olga.t
Болела за Аделию, но она сегодня не справилась с короткой, которую прекрасно катала на первом этапе. Сегодня ошибки серьёзные.
Расстроилась она, разозлилась на себя. Самое время для такого холодного душа... есть время собраться с мыслями, с настроем на прокат.
Хотя на предыдущем этапе "Февраль" откатала неудачно, да и сама постановка программы неоднозначная.
В любом случае, желаю Аделии удачного проката!
+9
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antrrap
Удачи, крошка! У всех бывают взлеты и падения
+10
-6
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Anatiana
Ответ Anton_Right
В общем круто, нечего сказать. Я тут пробежался глазами по инфо-"ленте" - "Весёлый этап". Чем дальше - тем интереснее. "Омск жжёт". А дальше будет - только "веселее". Депрессивностью веет от всего действа...
Это проекция
+2
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Дмитрий Агапов
Да ну этого Кондратюка с Петросян, вообще нестабильные/Семененко лучше
+2
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thelittlecreature
Конечно, кому захочется общаться со СМИ, когда они твою фамилию неделю склоняли и полоскали на все лады, упражнясь в набросах и какахаметании💩
+7
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starik
Ууу... не рано "звездить" в худших традициях?! :(
0
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Anatiana
Ответ antrrap
Удачи, крошка! У всех бывают взлеты и падения
Особенно, когда штаб тебе взлёты обеспечивает
+2
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Anatiana
Ответ Oleandra
Кондратюк вышел?
Не успев войти
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