Аделия Петросян не стала общаться с журналистами после короткой программы на Гран-при России
Аделия Петросян не стала комментировать свой прокат короткой программы.
Сегодня Петросян выступила на этапе Гран-при России в Омске.
Фигуристка исполнила тройной аксель с ошибкой при приземлении и сорвала каскад. Она заняла в короткой программе второе место, уступив Алине Горбачевой.
После выступления Петросян не вышла к журналистам в микст-зону. «Ее не будет», – сообщили в Федерации фигурного катания России.
Майкл Джексон от Аделии Петросян – номер с двойным дном. Что зашифровала команда Тутберидзе?
Расстроилась она, разозлилась на себя. Самое время для такого холодного душа... есть время собраться с мыслями, с настроем на прокат.
Хотя на предыдущем этапе "Февраль" откатала неудачно, да и сама постановка программы неоднозначная.
В любом случае, желаю Аделии удачного проката!