Аделия Петросян не стала общаться с журналистами после короткой программы на Гран-при России

Аделия Петросян не стала комментировать свой прокат короткой программы.

Сегодня Петросян выступила на этапе Гран-при России в Омске.

Фигуристка исполнила тройной аксель с ошибкой при приземлении и сорвала каскад. Она заняла в короткой программе второе место, уступив Алине Горбачевой.

После выступления Петросян не вышла к журналистам в микст-зону. «Ее не будет», – сообщили в Федерации фигурного катания России.

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