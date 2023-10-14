Аделия Петросян: «Люблю выступать на первых этапах, потому что не всегда получается доехать до последних»

Аделия Петросян оценила прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе.

Фигуристка получила за выступление 84,38 балла – это первое место в короткой программе.

«Я очень-очень благодарна публике, не ожидала такого горячего приема. Хочу поблагодарить каждого болельщика.

Считаю, сегодня прокат был получше, чем на контрольных прокатах. Появился тройной аксель, ехалось примерно так же, но по эмоциям я старалась отдаться больше. Надо еще больше работать над этим. В дороже я старалась крикнуть как можно громче – видимо, услышали, потому что была такая пауза...

Я люблю выступать на первых этапах, потому что не всегда получается доехать до последних.

Очень мотивируют отзывы коллег. Мне очень нравятся программы Матвея (Ветлугина), мы с ним в «Москвиче» вместе были. Уже тогда я была в восторге от его скольжения, вращений, презентации и интересных образов.

Конечно, читала и отзывы и Татьяны Анатольевны Тарасовой, и Марка Кондратюка, и Лены Радионовой. Мне это очень приятно, меня это подбадривает, стараюсь двигаться за счет этого вперед», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

Матвей Ветлугин: «Программа Петросян запала мне в душу. Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно»