Аделия Петросян: «Люблю выступать на первых этапах, потому что не всегда получается доехать до последних»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Матвей Ветлугин Аделия Петросян Марк Кондратюк Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Аделия Петросян оценила прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе.

Фигуристка получила за выступление 84,38 балла – это первое место в короткой программе.

«Я очень-очень благодарна публике, не ожидала такого горячего приема. Хочу поблагодарить каждого болельщика.

Считаю, сегодня прокат был получше, чем на контрольных прокатах. Появился тройной аксель, ехалось примерно так же, но по эмоциям я старалась отдаться больше. Надо еще больше работать над этим. В дороже я старалась крикнуть как можно громче – видимо, услышали, потому что была такая пауза...

Я люблю выступать на первых этапах, потому что не всегда получается доехать до последних.

Очень мотивируют отзывы коллег. Мне очень нравятся программы Матвея (Ветлугина), мы с ним в «Москвиче» вместе были. Уже тогда я была в восторге от его скольжения, вращений, презентации и интересных образов.

Конечно, читала и отзывы и Татьяны Анатольевны Тарасовой, и Марка Кондратюка, и Лены Радионовой. Мне это очень приятно, меня это подбадривает, стараюсь двигаться за счет этого вперед», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

Матвей Ветлугин: «Программа Петросян запала мне в душу. Я прям отматывал назад видео выступления и думал: «Вау, прикольно»

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4 комментария

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Tacciana
Поздравляю с удачным прокатом КП!
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Тайга86
В 15 лет можно доехать куда-угодно, потом конечно уже посложнее с этим. И доехать, к примеру, в 17-18 до призовых мест в борьбе с лучшими из лучших - высший пилотаж. Адельке удачи, без травм и с настроением в этом и будущих сезонах.
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thelittlecreature
Ответ Тайга86
В 15 лет можно доехать куда-угодно, потом конечно уже посложнее с этим. И доехать, к примеру, в 17-18 до призовых мест в борьбе с лучшими из лучших - высший пилотаж. Адельке удачи, без травм и с настроением в этом и будущих сезонах.
Ну в прошлом году она не доехала до своего второго этапа, в финал прошла, потому что другие с травмами снялись... Так что все верно говорит
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