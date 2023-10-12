Татьяна Тарасова: «Хотела бы пожелать Ягудину, чтобы он был всегда здоров и занимался тем, чем хочет»
Татьяна Тарасова пожелала здоровья Ягудину, который перенес операции на коленях.
5 октября Алексею Ягудину прооперировали левое колено, сегодня олимпийский чемпион перенес операцию на правом. Он прошел лечение в Германии.
«Он никогда не жаловался на колени. Но все-таки это многолетняя работа.
Хотела бы пожелать, чтобы он был всегда здоров, чтобы он всегда занимался тем, чем хочет. И никакая боль ему не мешала делать то, что он делает!» – сказала Тарасова.
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