Татьяна Тарасова: «Хотела бы пожелать Ягудину, чтобы он был всегда здоров и занимался тем, чем хочет»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин травмы Фигурное катание

Татьяна Тарасова пожелала здоровья Ягудину, который перенес операции на коленях.

5 октября Алексею Ягудину прооперировали левое колено, сегодня олимпийский чемпион перенес операцию на правом. Он прошел лечение в Германии.

«Он никогда не жаловался на колени. Но все-таки это многолетняя работа.

Хотела бы пожелать, чтобы он был всегда здоров, чтобы он всегда занимался тем, чем хочет. И никакая боль ему не мешала делать то, что он делает!» – сказала Тарасова.

Ягудин перенес операцию на правом колене: «Самочувствие шикарное. Я уже в строю, вышел из больницы»

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2 комментария

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Девушка Безимени
что вас сдерживает?
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Tacciana
Прекрасные пожелания, присоединяюсь от души!
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