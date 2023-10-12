Татьяна Тарасова: «Хотела бы пожелать Ягудину, чтобы он был всегда здоров и занимался тем, чем хочет»

Татьяна Тарасова пожелала здоровья Ягудину, который перенес операции на коленях.

5 октября Алексею Ягудину прооперировали левое колено, сегодня олимпийский чемпион перенес операцию на правом. Он прошел лечение в Германии.

«Он никогда не жаловался на колени. Но все-таки это многолетняя работа.

Хотела бы пожелать, чтобы он был всегда здоров, чтобы он всегда занимался тем, чем хочет. И никакая боль ему не мешала делать то, что он делает!» – сказала Тарасова.

Ягудин перенес операцию на правом колене: «Самочувствие шикарное. Я уже в строю, вышел из больницы»