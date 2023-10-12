Ягудин перенес операцию на правом колене: «Самочувствие шикарное. Я уже в строю, вышел из больницы»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перенес операцию на правом колене.
Левое колено Ягудину прооперировали 5 октября, сегодня фигурист перенес операцию на правом. Он прошел лечение в Германии.
«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы.
Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», – сказал Ягудин.
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