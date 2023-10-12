Ягудин перенес операцию на правом колене: «Самочувствие шикарное. Я уже в строю, вышел из больницы»

Теги Алексей Ягудин травмы Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перенес операцию на правом колене.

Левое колено Ягудину прооперировали 5 октября, сегодня фигурист перенес операцию на правом. Он прошел лечение в Германии.

«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы.

Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», – сказал Ягудин.

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4 комментария

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Maturmalai
Еще один берлинский пациент.
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Маргарита В Сафронова
Алексей, здоровья и скорейшего возвращения в обойму!
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Delirium
Вообще для меня загадка, почему местные комментаторы пеняют Ягудину и прочим спортсменам, что они делают подобные операции за границей. Хотелось бы напомнить, что там медицина платная, а медучреждения, специализирующиеся на травмах спортсменов еще дороже, так как у последних, как правило, денег больше, чем у рядовых граждан. Но, разумеется, за свой ценник там собраны лучшие специалисты, оборудование и материалы. Чтобы создать подобный специализированный центр в России, придется и ценник делать соответствующий, а у нас все-еще сильны остатки социализма. Вы ж первые взвоете о несправедливости и отдельной медицине для элитариев.
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