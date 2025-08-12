У Дзепки – «Война и мир», у Андреевой – «Прекрасное далеко», у Сарновской – Шуберт: вся музыка к коротким программам юниорок
Стала известна музыка к коротким программам фигуристок-юниорок.
В Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России.
София Дзепка: опера Сергея Прокофьева «Война и мир»
София Сарновская: Франц Шуберт – «Лебединая песня»
Елизавета Андреева: Евгений Крылатов – «Прекрасное далеко»
Дина Хуснутдингова: музыка из балета «Шурале»
Лидия Плескачева: The Drawing, Lifar – Giselle’s Mania
Анна Ляшенко: «Цирк дю Солей»
Виктория Стрельцова: Аланис Мориссетт – Uninvited
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
