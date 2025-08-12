  • Спортс
  • У Дзепки – «Война и мир», у Андреевой – «Прекрасное далеко», у Сарновской – Шуберт: вся музыка к коротким программам юниорок
У Дзепки – «Война и мир», у Андреевой – «Прекрасное далеко», у Сарновской – Шуберт: вся музыка к коротким программам юниорок

Стала известна музыка к коротким программам фигуристок-юниорок.

В Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России.

София Дзепка: опера Сергея Прокофьева «Война и мир»

София Сарновская: Франц Шуберт – «Лебединая песня»

Елизавета Андреева: Евгений Крылатов – «Прекрасное далеко»

Дина Хуснутдингова: музыка из балета «Шурале»

Лидия Плескачева: The Drawing, Lifar – Giselle’s Mania

Анна Ляшенко: «Цирк дю Солей»

Виктория Стрельцова:  Аланис Мориссетт – Uninvited

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
