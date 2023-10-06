Владислав Дикиджи: «Мне очень обидно, что я очень хорошо подготавливался к Мемориалу Панина, но все равно очень тяжело катать. Немного не хватает выносливости»
Фигурист Владислав Дикиджи рассказал о задачах на сезон.
Сегодня 19-летний спортсмен занял шестое место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка.
«Ощущения, честно говоря, не очень. Одно дело прыгать, одно дело катать, а другое – все вместе это комбинировать.
Мне очень обидно за то, что я очень хорошо подготавливался к данным соревнованиям, но все равно, сколько бы я ни готовился, очень тяжело катать. Немного мне не хватает выносливости: если первую половину я еще как-то бодро катал, то потом уже тяжеловато стало.
Почему взяли «Времена года» в короткой программе? Мой постановщик Александра Евгеньевна Панфилова предложила мне такой вариант, мне понравилось, и мы начали ставить эту программу.
Что касается Гран-при, пока что мне неизвестно, на какие этапы поеду. Куда скажут – туда и поеду.
Задачи на сезон? Мне важно, чтобы я докатывал программы, катал их чисто. Остальное мне не особо важно. Если буду хорошо катать, думаю, буду на пьедестале. Поэтому основная задача – катать чисто: и технически, и по рукам, и по скольжению», – сказал Дикиджи.
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