Владислав Дикиджи: «Мне очень обидно, что я очень хорошо подготавливался к Мемориалу Панина, но все равно очень тяжело катать. Немного не хватает выносливости»

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал о задачах на сезон.

Сегодня 19-летний спортсмен занял шестое место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка.

«Ощущения, честно говоря, не очень. Одно дело прыгать, одно дело катать, а другое – все вместе это комбинировать.

Мне очень обидно за то, что я очень хорошо подготавливался к данным соревнованиям, но все равно, сколько бы я ни готовился, очень тяжело катать. Немного мне не хватает выносливости: если первую половину я еще как-то бодро катал, то потом уже тяжеловато стало.

Почему взяли «Времена года» в короткой программе? Мой постановщик Александра Евгеньевна Панфилова предложила мне такой вариант, мне понравилось, и мы начали ставить эту программу.

Что касается Гран-при, пока что мне неизвестно, на какие этапы поеду. Куда скажут – туда и поеду.

Задачи на сезон? Мне важно, чтобы я докатывал программы, катал их чисто. Остальное мне не особо важно. Если буду хорошо катать, думаю, буду на пьедестале. Поэтому основная задача – катать чисто: и технически, и по рукам, и по скольжению», – сказал Дикиджи.