Дмитрий Алиев: «Можно сейчас закончить с фигурным катанием. Но я пока не нашел дело, которым смог бы заниматься с такой же любовью и отдачей»

Дмитрий Алиев заявил, что хочет продолжать карьеру фигуриста.

Алиев одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Я продолжаю кататься, несмотря на санкции, чтобы радовать российскую публику. Да, у меня большой опыт международных стартов, есть титулы. Но я хочу продолжать кайфовать от того, что делаю.

Можно сейчас закончить с фигурным катанием. Но я пока не нашел дело, которым смог бы заниматься с такой же любовью и отдачей, как здесь», – сказал чемпион Европы 2020 года.