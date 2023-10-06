Дмитрий Алиев: «Можно сейчас закончить с фигурным катанием. Но я пока не нашел дело, которым смог бы заниматься с такой же любовью и отдачей»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев заявил, что хочет продолжать карьеру фигуриста.

Алиев одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. 

«Я продолжаю кататься, несмотря на санкции, чтобы радовать российскую публику. Да, у меня большой опыт международных стартов, есть титулы. Но я хочу продолжать кайфовать от того, что делаю.

Можно сейчас закончить с фигурным катанием. Но я пока не нашел дело, которым смог бы заниматься с такой же любовью и отдачей, как здесь», – сказал чемпион Европы 2020 года. 

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14 комментариев

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Katerina Sunny
"Можно сейчас закончить с фигурным катанием. Но я пока не нашел дело, которым смог бы заниматься с такой же любовью и отдачей, как здесь» - это можно отнести к 99% фигуристов.
+12
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+12
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Елена Силкина
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
на Диму идут зрители, он замечательный катальщик и артист, если он уйдёт, не уверена, что пойдут на других неизвестных фигуристов второго эшелона
+11
-1
+10
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Юра Плисецкий
Катайся, мы рады видеть тебя на льду.
+9
0
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Reggi
Дима, с ума сошёл, что ли?! Мало мне одного Коляды, ещё не хватало, чтобы и ты закончил!
С победой! И катайся и радуй нас как можно дольше!)
+8
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+8
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Allairina
С победой, Диму! Лучше пусть катается, и радует нас. Тем более, если кайфует на льду! 😊
+5
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+5
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floret
Дима, очень рада твоей победе. Радуй нас и дальше. Удачи и побед в сезоне!
+4
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Mary
Поздравляю Диму с победой, хочется его ещё не раз увидеть на льду
+4
0
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Anatiana
Обалдел штоль?
Подразнил поклонников - и на тебе.
+2
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Светлана М
Дима, катайся, не заканчивай с фигурным катанием!
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romeo5555
Дим, катайся, радуй зрителей и поклонников. Лучше тебя нет сейчас действующего катальщика.
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Утренняя Аврора
Дима, не уходи. Как же наш мир станет грустным без тебя!
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Black&White
Болею за Диму, нравится его катание с ОИ-18. Были взлеты и падения, но я думаю, он еще не все сказал в своем виде. Только удачи.
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nysir
Паренек говорит о "любви и отдаче"... ну понятно, значит дело совсем не в том, чтобы получать неплохую зарплату за непыльное времяпровождение.
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