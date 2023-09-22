«Мягкие чехлы! Круто, никому не придется оплачивать мои мягкие чехлы». Худайбердиева выпустила влог о контрольных прокатах сборной

Елизавета Худайбердиева выпустила новую серию влога.

Фигуристка показала подготовку к контрольным прокатам в Новогорске, тренировки и съемки для Первого канала.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Худайбердиевой.

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