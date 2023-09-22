«Мягкие чехлы! Круто, никому не придется оплачивать мои мягкие чехлы». Худайбердиева выпустила влог о контрольных прокатах сборной

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева выпустила новую серию влога.

Фигуристка показала подготовку к контрольным прокатам в Новогорске, тренировки и съемки для Первого канала. 

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Худайбердиевой. 

Видео произвольного танца Худайбердиевой и Базина под кавер Уитни Хьюстон 

Валиева против учениц Плющенко, Косторная и Куница в составе: фигуристов распределили по этапам Гран-при

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11 комментариев

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Raya
Ответ ДИОНИС
Тонкий троллинг Ангелопола от Худайбердиевой!
Совсем не тонкий. Прямо в лоб
+9
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+8
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Маргарита В Сафронова
А кто его знае, по нашим временам может и придӗтся кому-то оплачивать...)))
+6
0
+6
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nina1212
Какая она хорошенькая без макияжа. Зачем она всегда так страшно красится?
+7
-2
+5
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Док Аксель
Лиза зачехлика Валерика, теперь надо ждать от него ответку...
+5
-1
+4
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Мария Тихонова
Хороший вышел мемас, спасибо Валере
+5
-2
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Delirium
Ответ nina1212
Какая она хорошенькая без макияжа. Зачем она всегда так страшно красится?
Это типично для молоденьких девушек, к сожалению- стараться накинуть себе несколько лет макияжем.
+2
0
+2
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glacial
Ответ nina1212
Какая она хорошенькая без макияжа. Зачем она всегда так страшно красится?
Поддерживаю комментарий и вопрос. Порой вообще очень сложно смотреть на эту пару и их программу, потому что визуальная "эстетика" не позволяет полностью насладиться. Когда нет этого внушительного и объёмного макияжа, образ более симпатичный и нежный.
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Гаммаглобулин
Ответ nina1212
Какая она хорошенькая без макияжа. Зачем она всегда так страшно красится?
Чтобы мимику было видно во время прокатов, наверное. Артисты балета еще хлеще красятся, причем и женщины, и мужчины - именно по этой причине.
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