«Мягкие чехлы! Круто, никому не придется оплачивать мои мягкие чехлы». Худайбердиева выпустила влог о контрольных прокатах сборной
Елизавета Худайбердиева выпустила новую серию влога.
Фигуристка показала подготовку к контрольным прокатам в Новогорске, тренировки и съемки для Первого канала.
Видео можно посмотреть на ютуб-канале Худайбердиевой.
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