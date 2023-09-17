Марк Кондратюк: «У меня есть мотивация всегда. Я катаюсь в первую очередь ради собственного удовлетворения, саморазвития и для зрителя»

Марк Кондратюк оценил свое выступление на контрольных прокатах.

Сегодня фигурист исполнил произвольную программу под музыку The Dark Tenor – Ode an die Freude.

– План выполнен на сегодня?

– Скорее да. Банально, но скорее да. Есть куча моментов, над которыми надо работать, но для начала сезона было очень неплохо, особенно первая половина.

– Что можешь сказать о выборе музыки?

– Это выдающееся музыкальное произведение. Оно обладает невероятной энергетикой. Это то, что мне нравится, и то, что мне нужно в произвольной программе.

Музыка, которая имеет свой механизм, свою силу, и, когда тебе становится тяжело, нет времени рискинуть.

– Что у тебя изображено на костюме?

– Свет… Абстрактный.

– Как настроение перед сезоном? Есть ли мотивация?

– У меня есть мотивация всегда. Я понимаю, с какими определенными оттенками этот вопрос – это ни на что не влияет. Я катаюсь в первую очередь ради собственного удовлетворения, саморазвития и для удовольствия зрителя.

– Вторую часть произвольной на морально‑волевых вывез?

– Силы были, но на морально‑волевых.

– Хотелось бы поддержать Петю (Гуменника)?

– Мне кажется, вещи подобного формата лучше говорить лично, нежели через прессу, – сказал чемпион Европы по фигурному катанию.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?