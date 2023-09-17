Марк Кондратюк: «У меня есть мотивация всегда. Я катаюсь в первую очередь ради собственного удовлетворения, саморазвития и для зрителя»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Марк Кондратюк оценил свое выступление на контрольных прокатах.

Сегодня фигурист исполнил произвольную программу под музыку The Dark Tenor – Ode an die Freude.

– План выполнен на сегодня?

– Скорее да. Банально, но скорее да. Есть куча моментов, над которыми надо работать, но для начала сезона было очень неплохо, особенно первая половина.

– Что можешь сказать о выборе музыки?

– Это выдающееся музыкальное произведение. Оно обладает невероятной энергетикой. Это то, что мне нравится, и то, что мне нужно в произвольной программе.

Музыка, которая имеет свой механизм, свою силу, и, когда тебе становится тяжело, нет времени рискинуть.

– Что у тебя изображено на костюме?

– Свет… Абстрактный.

– Как настроение перед сезоном? Есть ли мотивация?

– У меня есть мотивация всегда. Я понимаю, с какими определенными оттенками этот вопрос – это ни на что не влияет. Я катаюсь в первую очередь ради собственного удовлетворения, саморазвития и для удовольствия зрителя.

– Вторую часть произвольной на морально‑волевых вывез?

– Силы были, но на морально‑волевых.

– Хотелось бы поддержать Петю (Гуменника)?

– Мне кажется, вещи подобного формата лучше говорить лично, нежели через прессу, – сказал чемпион Европы по фигурному катанию.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

7 комментариев

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Юра Плисецкий
Спасибо Марку, что вернулся.
Самый классный и харизматичный фигурист.
Удачи в сезоне на всех стартах. И победы.
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tanya_1111
Классные ответы на вопросы, молодец.
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Mariaku
Больше всего нужны нам камбэки Марка! Блестяще готов к сезону! Марк выиграл бы, выставляй судьи оценки за прокаты! Также высоко был бы стабильный Женя Семененко. Глеб подзавалил пп при сильной кп, Димка - наоборот. Но как же эстетично катались, исполняли хореографию Илья, Андрюша и Матвей! Услада для глаз! Петю сложно оценивать, его и команду могла выбить из колеи ситуация с запретом кп под Sonne. Теперь всегда буду поддерживать Петю как жертву цензуры (или самоцензуры, стоило ли бояться последствий того письма?)!
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Александр Скворцов
Своим умом потряс нас вдруг
Харизматичный Кондратюк!
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Прекрасная фурия
Ответ Лиана
О чем может говорить Марк с Сашей, о собачка?
Ты че ли умнее будешь?
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Grads
Удачного сезона, Марк!
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