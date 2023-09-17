Марк Кондратюк: «У меня есть мотивация всегда. Я катаюсь в первую очередь ради собственного удовлетворения, саморазвития и для зрителя»
Марк Кондратюк оценил свое выступление на контрольных прокатах.
Сегодня фигурист исполнил произвольную программу под музыку The Dark Tenor – Ode an die Freude.
– План выполнен на сегодня?
– Скорее да. Банально, но скорее да. Есть куча моментов, над которыми надо работать, но для начала сезона было очень неплохо, особенно первая половина.
– Что можешь сказать о выборе музыки?
– Это выдающееся музыкальное произведение. Оно обладает невероятной энергетикой. Это то, что мне нравится, и то, что мне нужно в произвольной программе.
Музыка, которая имеет свой механизм, свою силу, и, когда тебе становится тяжело, нет времени рискинуть.
– Что у тебя изображено на костюме?
– Свет… Абстрактный.
– Как настроение перед сезоном? Есть ли мотивация?
– У меня есть мотивация всегда. Я понимаю, с какими определенными оттенками этот вопрос – это ни на что не влияет. Я катаюсь в первую очередь ради собственного удовлетворения, саморазвития и для удовольствия зрителя.
– Вторую часть произвольной на морально‑волевых вывез?
– Силы были, но на морально‑волевых.
– Хотелось бы поддержать Петю (Гуменника)?
– Мне кажется, вещи подобного формата лучше говорить лично, нежели через прессу, – сказал чемпион Европы по фигурному катанию.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
Самый классный и харизматичный фигурист.
Удачи в сезоне на всех стартах. И победы.
Харизматичный Кондратюк!