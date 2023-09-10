Тарасова о Губановой: «Она уже давно выступает за Грузию. О вчерашнем дне не нужно говорить»

Татьяна Тарасова высказалась о победе Анастасии Губановой на Lombardia Trophy.

Фигуристка перешла из России в сборную Грузии в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года.

«У Губановой хороший уровень, побеждает в соревнованиях. Поздравляю Анастасию и ее тренеров с победой.

Но она уже давно выступает за Грузию, о вчерашнем дне не нужно говорить», – сказала заслуженный тренер СССР.

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

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