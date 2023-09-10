Тарасова о Губановой: «Она уже давно выступает за Грузию. О вчерашнем дне не нужно говорить»

Теги Татьяна Тарасова женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о победе Анастасии Губановой на Lombardia Trophy.

Фигуристка перешла из России в сборную Грузии в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года. 

«У Губановой хороший уровень, побеждает в соревнованиях. Поздравляю Анастасию и ее тренеров с победой.

Но она уже давно выступает за Грузию, о вчерашнем дне не нужно говорить», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

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19 комментариев

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Alina66
Ответ Gemma157
Для фигуристки чемпионатов Европы уровень действительно неплохой. Да даже не только Европы, но и мира с учетом отсутствия наших дев на международных стартах. По крайней мере есть каскады 3-3. 210-220 баллов набирать способна, этого сейчас хватит с головой. Тем более что Губановой 21 год. Нашей дорогой и любимой Алинушке Загитовой сейчас тоже 21 год, а она прыгать ничего уже не может. Да и кататься тоже не может..
Загитова в свое время все отпрыгала и выиграла, в отличие от Губановой, может себе позволить.
+22
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Gemma157
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Для фигуристки чемпионатов Европы уровень действительно неплохой. Да даже не только Европы, но и мира с учетом отсутствия наших дев на международных стартах. По крайней мере есть каскады 3-3. 210-220 баллов набирать способна, этого сейчас хватит с головой.
Тем более что Губановой 21 год. Нашей дорогой и любимой Алинушке Загитовой сейчас тоже 21 год, а она прыгать ничего уже не может. Да и кататься тоже не может..
+22
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+8
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Адриана
Ответ Gemma157
Для фигуристки чемпионатов Европы уровень действительно неплохой. Да даже не только Европы, но и мира с учетом отсутствия наших дев на международных стартах. По крайней мере есть каскады 3-3. 210-220 баллов набирать способна, этого сейчас хватит с головой. Тем более что Губановой 21 год. Нашей дорогой и любимой Алинушке Загитовой сейчас тоже 21 год, а она прыгать ничего уже не может. Да и кататься тоже не может..
Вряд ли она наберет больше 200 в этом сезоне, судя по её форме, а Алина уже 4 года, как не тренируется, так что сравнение не корректно.
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Alina66
Ответ Gemma157
Ну так тем более. Недействующая-то уже 5 лет как на лаврах почивает
Главное, что есть на чем почивать. Была бы у Губановой хоть половина этих лавров-мы бы ее тоже давно потеряли).
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Anna
Ох лукавит Татьяна Анатольевна, за такой "хороший уровень" нашу девочку уже "распяли" бы
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Iomov
Губанова угадала! Все сделала вовремя! У нас бы она так и осталась на задворках. Болталась бы во втором десятке! А тут все сложилось для нее как нельзя кстати! Но это не говорит о том, что она не заслужила ! Это говорит о том, что для России она недостаточно талантлива! Наши малолетки ее просто затопчут и деклассируют. А тут нате! Получите и распишитесь!
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Алеся Ткаченко
Хороший уровень для кого?Нет,Настя молодец,что воспользовалась ситуацией и вообще она приятная фигуристка,судя по вью умная и рассудителтная девушка.Но вот вспоминается та же Соня Самодурова,которую только ленивый не пнул за слабую технику и отсутствие компонентности особенно после пубертата.Так вот Настя даже до нее не дотягивает своими прокатами.
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Alina66
Ответ Gemma157
"Сходишь с пьедестала и ты никто и звать никак" © Ирина Винер
Это слова Винер адресовала действующим спортсменам, так что мимо)
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Адриана
Как же она лояльна к иностранным фигуристам, недавно сказала, что Саша ещё ничего не показала, а то, что показала Губанова-хороший уровень....???? Ну нельзя быть на свете "лукавой " такой.
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Док Аксель
Незаслуженная похвала всегда приятней заслуженной критики, только она пользы не приносит...
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Татьяна Вересова
Начала выступать за Грузию, когда это ещё не стало мейнстримом
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Адриана
Ответ Gemma157
Когда любимка в начале сентябра выступает плохо, то это начало сезона и она еще наберет форму. Когда нелюбимка в начале сентября выступает плохо, то значит форма плохая и лучше уже не станет. Смотрите не перепутайте 😆
Похоже путаете всё Вы.
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kono_aa@mail.ru
Ответ Iomov
Губанова угадала! Все сделала вовремя! У нас бы она так и осталась на задворках. Болталась бы во втором десятке! А тут все сложилось для нее как нельзя кстати! Но это не говорит о том, что она не заслужила ! Это говорит о том, что для России она недостаточно талантлива! Наши малолетки ее просто затопчут и деклассируют. А тут нате! Получите и распишитесь!
И кататься будет, сколько сама захочет, а не сколько ей местные знатоки отведут
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ЛисаАлиса78
Ответ Gemma157
Для фигуристки чемпионатов Европы уровень действительно неплохой. Да даже не только Европы, но и мира с учетом отсутствия наших дев на международных стартах. По крайней мере есть каскады 3-3. 210-220 баллов набирать способна, этого сейчас хватит с головой. Тем более что Губановой 21 год. Нашей дорогой и любимой Алинушке Загитовой сейчас тоже 21 год, а она прыгать ничего уже не может. Да и кататься тоже не может..
Эх, про Загитову сегодня новостей нет, так вы через Губанову решили яд слить :)
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kono_aa@mail.ru
Ответ Алеся Ткаченко
Хороший уровень для кого?Нет,Настя молодец,что воспользовалась ситуацией и вообще она приятная фигуристка,судя по вью умная и рассудителтная девушка.Но вот вспоминается та же Соня Самодурова,которую только ленивый не пнул за слабую технику и отсутствие компонентности особенно после пубертата.Так вот Настя даже до нее не дотягивает своими прокатами.
Соня Самодурова ушла бы кататься за Казахстан (у нее там родители живут), тоже бы сейчас на Европе в призах была
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Аленка_76
Удачи Насте!
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