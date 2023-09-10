Тарасова о Губановой: «Она уже давно выступает за Грузию. О вчерашнем дне не нужно говорить»
Татьяна Тарасова высказалась о победе Анастасии Губановой на Lombardia Trophy.
Фигуристка перешла из России в сборную Грузии в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года.
«У Губановой хороший уровень, побеждает в соревнованиях. Поздравляю Анастасию и ее тренеров с победой.
Но она уже давно выступает за Грузию, о вчерашнем дне не нужно говорить», – сказала заслуженный тренер СССР.
Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
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Тем более что Губановой 21 год. Нашей дорогой и любимой Алинушке Загитовой сейчас тоже 21 год, а она прыгать ничего уже не может. Да и кататься тоже не может..