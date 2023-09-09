Лауреат «Оскара» Мишель Йео может стать членом МОК

Теги ФИА Жан Тодт МОК ISU Томас Бах Чжэ Ель Ким ITTF кино Фигурное катание

Лауреат кинопремии «Оскар» малайзийская актриса Мишель Йео может стать членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Йео числится среди восьми кандидатов на вступление в МОК, среди которых президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель и глава Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг.

Официальное утверждение должно состояться на сессии МОК в Мумбаи с 15 по 17 октября.

«Эти кандидаты сделают работу МОК еще ценнее благодаря своему опыту и многосторонним знаниям во многих сферах жизни. Всех их объединяет любовь к спорту, крепкая вера в олимпийские ценности и в то, что отстаивает МОК», – сказал глава организации Томас Бах.

Йео – супруга спортивного функционера из Франции Жана Тодта, который с 2009 по 2021 год возглавлял Международную автомобильную федерацию (ФИА). В 2023 году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу».

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