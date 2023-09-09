Лауреат «Оскара» Мишель Йео может стать членом МОК

Лауреат кинопремии «Оскар» малайзийская актриса Мишель Йео может стать членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Йео числится среди восьми кандидатов на вступление в МОК, среди которых президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель и глава Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг.

Официальное утверждение должно состояться на сессии МОК в Мумбаи с 15 по 17 октября.

«Эти кандидаты сделают работу МОК еще ценнее благодаря своему опыту и многосторонним знаниям во многих сферах жизни. Всех их объединяет любовь к спорту, крепкая вера в олимпийские ценности и в то, что отстаивает МОК», – сказал глава организации Томас Бах.

Йео – супруга спортивного функционера из Франции Жана Тодта, который с 2009 по 2021 год возглавлял Международную автомобильную федерацию (ФИА). В 2023 году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу».