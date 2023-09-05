Тарасова о словах главы МОК про бойкоты: «Бах правильно обратился к коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку»
Татьяна Тарасова согласилась со словами Томаса Баха о бойкотах Олимпийских игр.
Ранее Бах, возглавляющий Международный олимпийский комитет (МОК), заявил, что спортивные бойкоты «не имели никакого эффекта и в большинстве случаев наносили ущерб».
«Томас Бах как руководитель абсолютно правильно обратился к своим коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку. Я с ним согласна», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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