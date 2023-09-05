Тарасова о словах главы МОК про бойкоты: «Бах правильно обратился к коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах Фигурное катание

Татьяна Тарасова согласилась со словами Томаса Баха о бойкотах Олимпийских игр.

Ранее Бах, возглавляющий Международный олимпийский комитет (МОК), заявил, что спортивные бойкоты «не имели никакого эффекта и в большинстве случаев наносили ущерб».

«Томас Бах как руководитель абсолютно правильно обратился к своим коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку. Я с ним согласна», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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1 комментарий

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ретроградный меркурий
Неужели ТАТ не понимает, что заявления Баха - это, простите, голимый популизм? Бах - не руководитель, а флюгер. Он сам ничего не решает, а только отрабатывает политическую повестку и пытается для всех выглядеть в белом пальто. Если спорт необходимо отделить от политики, то нужно жестко пресекать все попытки отлучать спортсменов от соревнований по их национальной принадлежности, как это, например, делает НХЛ и ATP/WTP. А если украинцы принципиально не хотят соревноваться с россиянами, дисквалифицировать их за нарушение спортивных принципов. И жестко наказывать за вмешательства государств в спорт - например, за невыдачу виз спортсменам из России лишать страны права проводить международные соревнования на их территории. Есть масса стран, которые хотят развивать спорт не ударяясь в политоту. Но он так не делает, он на словах говорит правильные вещи, а по факту ничего не делает для объединения спортивной семьи и возвращения на соревнования. Типичный популист
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