Тарасова о словах главы МОК про бойкоты: «Бах правильно обратился к коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку»

Татьяна Тарасова согласилась со словами Томаса Баха о бойкотах Олимпийских игр.

Ранее Бах, возглавляющий Международный олимпийский комитет (МОК), заявил, что спортивные бойкоты «не имели никакого эффекта и в большинстве случаев наносили ущерб».

«Томас Бах как руководитель абсолютно правильно обратился к своим коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку. Я с ним согласна», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.