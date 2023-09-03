Дмитрий Алиев: «Чувствуется, что стало больше внимания уделяться фигурному катанию в Петербурге. Это благодаря нашей федерации»
Дмитрий Алиев рассказал о повышении внимания к фигурному катанию в Петербурге.
«Да, чувствуется, что стало больше внимания уделяться фигурному катанию в Петербурге. Во-первых, это благодаря нашей федерации, потому что она очень много сделала в этом сезоне.
Она всегда очень много делает для нас, но в тяжелой ситуации она сделала очень-очень много позитивных шагов, которые помогают спортсменам. Болельщики наслаждаются фигурным катанием внутри страны в полном объеме.
Я давно нахожусь на хорошем уровне, и раньше к мужскому одиночному такого внимания не было. Девочки – да. Сейчас интерес к мужскому одиночному катанию повышается, и это классно», – сказал Алиев.
своих не сдают
Буду болеть за Дмитрия.