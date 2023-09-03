Дмитрий Алиев: «Чувствуется, что стало больше внимания уделяться фигурному катанию в Петербурге. Это благодаря нашей федерации»

Теги сборная России ФФКР мужское катание Дмитрий Алиев Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Фигурное катание

Дмитрий Алиев рассказал о повышении внимания к фигурному катанию в Петербурге.

«Да, чувствуется, что стало больше внимания уделяться фигурному катанию в Петербурге. Во-первых, это благодаря нашей федерации, потому что она очень много сделала в этом сезоне.

Она всегда очень много делает для нас, но в тяжелой ситуации она сделала очень-очень много позитивных шагов, которые помогают спортсменам. Болельщики наслаждаются фигурным катанием внутри страны в полном объеме.

Я давно нахожусь на хорошем уровне, и раньше к мужскому одиночному такого внимания не было. Девочки – да. Сейчас интерес к мужскому одиночному катанию повышается, и это классно», – сказал Алиев.

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9 комментариев

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suda net
Конечно, повышается! И не без Вашего участия, дорогой Дмитрий Алиев!))))
+8
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Надумочка
Ответ Manukello
Алиев стал очень любить заглядывать в глазки чиновникам
Нет ничего плохого в благодарности, остальным фигуристам бы поучиться.
+7
0
+7
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Софья Красотулька
Мальчики стали лучше кататься и, соответственно, интерес к мужской одиночке возрастает. Надеюсь, вернём скоро мировое лидерство, как это было раньше. Мальчики поднимаются, но... теперь у нас танцы просели на самое днище. Видимо, не судьба пока России во всех 4 видах доминировать🤔
+6
0
+6
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Оксана Карпова
Парни очень интересные стали, и конкуренция очень возросла в нашем МО
+4
0
+4
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Lana Kazakova
Удачи Диме в новом сезоне. Пусть короткая и произвольная программа выкатываются в этом сезоне одинаково хорошо.
+2
0
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Девушка Безимени
а будет еще больше
своих не сдают
+1
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Дружба11
Дима, Молодец, не нужно игнорить конструктив,если федра отрабатывает качественно,там тоже живые люди.
Буду болеть за Дмитрия.
+1
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Елена Спирина
Дима, всегда за тебя переживала на соревнованиях. Стабильности тебе и успехов в этом сезоне
+1
0
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