Юрий Ларионов: «Открытие школы Загитовой – это очень неплохо. Это даст мощный толчок развитию фигурного катания в Татарстане»

Теги сборная России Юрий Ларионов женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Юрий Ларионов поддержал идею открытия школы имени Алины Загитовой в Татарстане.

Чемпион России и призер чемпионатов Европы в парном катании сейчас работает в Казани тренером в школе «Авиатор».

– Что вы думаете относительно открытия школы Алины Загитовой в Казани? 

– Я считаю, что открытие такой школы фигурного катания – это очень неплохо. Потому что здоровая конкуренция в жизни и тем более в спорте – это двигатель развития.

Еще одна школа, которая, мы надеемся, будет показывать хорошие результаты при должной организации. Мне кажется, что это даст мощный толчок развитию фигурного катания в Татарстане и соседних регионах.

Пока точно неизвестно, какая это будет школа, коммерческая или бюджетная. Я не знаю, какой тренерский состав в ней окажется, будут это привезенные тренера или пригласят местных. Здесь есть много нюансов.

– Видите ли вы потенциал у Загитовой, чтобы стать успешным тренером?

– Я с таким столкнулся сам, когда сначала был спортсменом, а потом перешел на тренерскую стезю. Тогда я осознал, что быть спортсменом намного легче, чем тренером.

Об этом нам говорили еще наши наставники: «Не каждый хороший спортсмен может стать достойным тренером, не каждый плохой спортсмен – бездарный учитель». Здесь есть очень много нюансов, если об этом разговаривать, то получится довольно долгий философский разговор.

– Видите ли вы потенциал в Алине как в кураторе школы?

– Не могу давать такие прогнозы. Живем сегодняшним днем, думаем, работаем. Я могу сказать лишь, что под лежачий камень вода не течет и что вода камень точит. Сколько работаешь, столько набиваешь себе шишки.

Когда у тебя один спортсмен – это одно, но когда их 15–20 и каждый совершенно разный – это совсем другое. Нужно также учиться тренировать. Кому-то одно, кому-то иное.

Наш тренерский труд очень сложный и занимает длительное время. Поставить спортсмена с нуля на коньки, потом научить кататься, прыгать и довести до достижений и высот – это многого стоит. И за сколько лет все это происходит...

Они сначала совсем маленькие приходят, в 3-4 годика, и потом переломный момент происходит в 14–15 лет и дальше все по нарастающей. Путь спортсмена и путь тренера – это о разном, – сказал Ларионов

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6 комментариев

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Arzu0203
школа Алины Загитовой ещё в проекте, но уже никому не дает покоя, а школа-то будет. и это здОрово 👏✊👍
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Natalia Shkurina
Боже мой, теперь понятно, почему такая негативная активность вокруг Алины. Кому-то будущая школа покоя не дает
+5
-5
0
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Sat397
Слишком Алина молодая, чтобы школу с ее именем открывать. При таком положение дел, Алина как минимум должна быть тренером в этой школе, и постоянно жить в Казани, или должна финансировать эту школу.
0
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NTLY
Ответ Natalia Shkurina
Боже мой, теперь понятно, почему такая негативная активность вокруг Алины. Кому-то будущая школа покоя не дает
Видимо, ей самой, раз не соблюдает ПДД и не стесняется это публиковать в соцсети.
+3
-3
0
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