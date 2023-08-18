«Яркие моменты поездки». Анна Щербакова опубликовала видео из Китая

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова опубликовала видео о путешествии в Китай.

Олимпийская чемпионка прибыла в страну 14 августа и затем выступила в ледовом шоу.

«Яркие моменты поездки в Китай🤩», – написала Щербакова. 

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21 комментарий

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Katerina Sunny
Аня зарядилась положительными эмоциями в Китае. Пусть будет и продолжение.
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Рус Киссенжер
она такая лапушка. мы все очень ждём таких интересных сообщений.
+7
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Lanapiano
Действительно, яркая поездка! Анютка оттуда сразу в Сочи летит?
+5
0
+5
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Мурманчанин37
Ответ Tan Tan
А что в ноябре ожидается?
Надеюсь, ничего не изменится
+5
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Tan Tan
Ответ Мурманчанин37
https://www.sports.ru/figure-skating/1115362071-ledovye-shou-tatyany-navki-mogut-projti-v-kitae-v-noyabre-etogo-goda.html
Понял, спасибо. Да, успех будет однозначно)
+5
0
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Лека-Лека
Восхищенный Китай у ног нашей несравненной Анечки.
+5
-1
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Tan Tan
Ответ Lёna
да ну? 😅 ретроградный сказал, что им Навка нафиг не нужна 😅
Кому им?)
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Allairina
Анечка очень зарядилась позитивом и любовью поклонников. И правда, всё ярко и впечатляет. Молодцы, китайские поклонники, порадовали Аню от души!
+3
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Мурманчанин37
Ответ Lёna
да ну? 😅 ретроградный сказал, что им Навка нафиг не нужна 😅
Сейчас последует "блестящая" шутка, что под этим ником на Спортсе сидит сам Станислав Всемогущий?))
+3
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Мурманчанин37
То ли еще будет в ноябре
+7
-5
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Tytti
Хорошая поездка, столько радостных моментов, рада за Аню
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Мурманчанин37
Ответ Tan Tan
А что в ноябре ожидается?
https://www.sports.ru/figure-skating/1115362071-ledovye-shou-tatyany-navki-mogut-projti-v-kitae-v-noyabre-etogo-goda.html
+3
-1
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ДИОНИС
Также Анна Щербакова провела в Китае мастер-класс с большим количеством желающих, но об этом на Спортсе - ни слова! Выкладываю видео мастер-класса Щербаковой:
https://vk.com/video-85198136_456245661?list=fefb179b6997b59f30
а также:
https://vk.com/video-85198136_456245662?list=c2c06c09b24bfac07e
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Татьяна Вересова
Как классно она съездила в Китай! За болельщиков очень рада, ведь у них тоже Олимпиаду украли: вот она была, рядом, а на арену нельзя, посмотреть вживую на лучших из лучших нельзя, подарки даже подарить нельзя..
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Tan Tan
Ответ Мурманчанин37
Сейчас последует "блестящая" шутка, что под этим ником на Спортсе сидит сам Станислав Всемогущий?))
Во даёт человек, успевает всех скупать и на спортсе писать комменты))
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Lёna
Ответ Мурманчанин37
Сейчас последует "блестящая" шутка, что под этим ником на Спортсе сидит сам Станислав Всемогущий?))
всемогущий?))) от скромности вы не умрете точно)
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Tan Tan
Ответ Мурманчанин37
То ли еще будет в ноябре
А что в ноябре ожидается?
+2
-2
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Елена Спирина
Очень рада за Анюта. Поездка получилась очень интересной. У Ани позитивные эмоции и это главное.
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