«Яркие моменты поездки». Анна Щербакова опубликовала видео из Китая

Анна Щербакова опубликовала видео о путешествии в Китай.

Олимпийская чемпионка прибыла в страну 14 августа и затем выступила в ледовом шоу.

«Яркие моменты поездки в Китай🤩», – написала Щербакова.

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