«Яркие моменты поездки». Анна Щербакова опубликовала видео из Китая
Анна Щербакова опубликовала видео о путешествии в Китай.
Олимпийская чемпионка прибыла в страну 14 августа и затем выступила в ледовом шоу.
«Яркие моменты поездки в Китай🤩», – написала Щербакова.
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https://vk.com/video-85198136_456245661?list=fefb179b6997b59f30
а также:
https://vk.com/video-85198136_456245662?list=c2c06c09b24bfac07e