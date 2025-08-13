  • Спортс
  • Ирина Роднина: «Последние три года у нас в стране не было отбора на важные соревнования, поэтому интерес к фигурному катанию у меня пропал»
Ирина Роднина: «Последние три года у нас в стране не было отбора на важные соревнования, поэтому интерес к фигурному катанию у меня пропал»

Роднина объяснила, почему ей стало неинтересно следить за фигурным катанием.

– Вы говорили не раз, что нынешнее фигурное катание вам не интересно. Что должно произойти, чтобы интерес к нашим турнирам вернулся?

– Мне надо лет на 30 назад вернуться. У меня с фигурным катанием связана вся жизнь – можно же переесть. Еще сегодня другие требования, другое катание.

– Допускаете, что настанет время, когда вам станет все интересно в нашем фигурном катании?

– Все – не знаю. Мне и в то время, когда я каталась и работала тренером, не все было интересно. Например, танцы практически не смотрела – только сильнейшую разминку. Еще был период, когда в соревнованиях девушек смотрела только последнюю разминку, потому что все предыдущие – это просто какой-то падеж скота был.

Мне всегда были интересны соревнования мужчин, потому что в наше время это были гладиаторские бои.

– Есть ли турнир в нашей стране, который вызывает у вас интерес сейчас?

– В нашей стране в турнирах можно смотреть или перспективу, или отбор на какие-то важные соревнования. Но последние три года у нас никакого отбора не было, поэтому сам по себе интерес пропал, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. 

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
logoсборная России
