Ирина Роднина: «Последние три года у нас в стране не было отбора на важные соревнования, поэтому интерес к фигурному катанию у меня пропал»
– Вы говорили не раз, что нынешнее фигурное катание вам не интересно. Что должно произойти, чтобы интерес к нашим турнирам вернулся?
– Мне надо лет на 30 назад вернуться. У меня с фигурным катанием связана вся жизнь – можно же переесть. Еще сегодня другие требования, другое катание.
– Допускаете, что настанет время, когда вам станет все интересно в нашем фигурном катании?
– Все – не знаю. Мне и в то время, когда я каталась и работала тренером, не все было интересно. Например, танцы практически не смотрела – только сильнейшую разминку. Еще был период, когда в соревнованиях девушек смотрела только последнюю разминку, потому что все предыдущие – это просто какой-то падеж скота был.
Мне всегда были интересны соревнования мужчин, потому что в наше время это были гладиаторские бои.
– Есть ли турнир в нашей стране, который вызывает у вас интерес сейчас?
– В нашей стране в турнирах можно смотреть или перспективу, или отбор на какие-то важные соревнования. Но последние три года у нас никакого отбора не было, поэтому сам по себе интерес пропал, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.