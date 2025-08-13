3

Контрольные прокаты юниорской сборной России в парном катании пройдут 20 и 21 августа

ФФККР объявила даты прокатов юниорской сборной в парном катании.

20 августа в Новогорске пары покажут на контрольных прокатах короткую программу. Начало – 15:00 по московскому времени.

21 августа фигуристы представят произвольные программы также в 15:00. 

Прямая трансляция будет на сайте Первого канала. Контрольные прокаты пар пройдут без зрителей. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
