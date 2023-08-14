Хореограф Новичкина: «У Авербуха невероятное видение. Он целиком видит картинку, как будто у него в голове есть монитор с окончательным результатом»

Хореограф Анна Новичкина поделилась ощущениями от совместной работы с Авербухом.

«У Ильи Авербуха вообще невероятное какое-то видение. Ты в процессе работы что-то делаешь, не совсем понимаешь, что должно в итоге получиться, а он уже целиком видит картинку, как будто у него в голове есть отдельный монитор с окончательным результатом. И потом смотришь запись шоу, например, и удивляешься, как это выглядит со стороны.

тоже очень опытный специалист, который может очень грамотно донести информацию. Она мне очень сильно помогла в плане того, чтобы раскрыться в шоу, не бояться, не стесняться, кататься эмоционально, за что я ей очень благодарна», – сказала Новичкина.

«Даже сама атмосфера, когда ты находишься в кругу этих людей, влияет на тебя. Ты чувствуешь творческую личность на уровне подкожных ощущений», – отметила хореограф.