Тутберидзе о новом катке в Ясеневе: «Я очень благодарна, что такой центр построен для нас. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе высказалась о скором открытии центра фигурного катания в Ясеневе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ледовый дворец планируется открыть в сентябре.

«Я очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать.

Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше», – сказала заслуженный тренер России.

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21 комментарий

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Ирина Иванова
Этери сказала: "Нет предела совершенству!", Этери непременно сделает)
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Tatiana Klm
Теперь места должно всем хватить, можно будет им всерьез и парным катанием заняться.
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antrrap
Рада за штаб 💙
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Аленка_76
Очень рада за ТШТ, уверенна, что воспитают там ещё много чемпионов!
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Док Аксель
ТШТ и весь " Хрустальный" теперь будет трудиться в более улучшенных условиях для плодотворной, творческой и профессиональной работы, которая даст свои плоды. Удачи !
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kate_ko
выглядит все очень достойно, современно и без излишеств, впрочем, как вся работа ТШТ. ледовый дворец однозначно лучше и полезнее очередной тэцэшечки + подтянется комфортная среда, на фото уже видно клены, дорожки, фонари и скамейки) прекрасная новость для всех!
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Александр Скворцов
Этери – красивая, сильная женщина. Она во всем пример своим ученицам как надо достойно жить, потрясающе выглядеть, и добиваться невероятных успехов. Она получила достойный и соответствующий её заслугам ДФК в Ясеневе!
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Александр Скворцов
Молодец Этери! Она благодарный человек! Каждый, кто знает Этери говорит, что она та, на кого можно положиться, что она всегда придёт на помощь. Никогда никого не бросит и сама скорее отдаст своё, лишь был бы толк из этого. Как сказал Сергей Дудаков об Этери Тутберидзе - "ЧЕЛОВЕЧИЩЕ".
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Лакс
Видимо и парников будет больше. ) На старом катке высота потолков в залах не позволяла нормально заниматься.
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Anna Vishenka
Ответ Блинчик
И поборов будет больше. Можно будет каких-нибудь Хромых и Самсонова поставить собирать деньги на новом катке.
Вы против развития фигурного катания? И причём тут деньги?
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Anna Vishenka
Ответ Amneris
А благодарна-то кому? Чьи фотографии быстренько удалила из инстраграма?
Это личное дело каждого как вести свои соцсети
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tanya_1111
Мы тоже очень рады, тренеры и правда заслужили, еще бы судейство честное и вообще было бы отлично.
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Александр Скворцов
Путь Этери много лет-
Путь ошибок и побед-
Это жизнь твоя, Этери,
Твой чудесный яркий свет.

А Фигурное Катанье-
Это радость и призвание
Это твой нелегкий крест
И судьбы предначертанье

Ты всегда своим трудом
Шла к успеху напролом!
И всегда твои питомцы
Славили Хрустальный дом
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Алёна Вода
В сентябре? В этом году уже? Если да,--то отлично!)))
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Лакс
новость про каток однако, а не для дифирамбов и хвалебных од одной только Этери.
Каток все-таки построен городом и на деньги города, включая и налоги с нас - москвичей.
И обещали власти его начать строить раньше - еще после ОИ18.
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Allairina
Здорово, желаю успехов Этери Георгиевне и тренерскому штабу! Надеюсь, что они воспитают еще много прекрасных чемпионов на радость поклонникам Фигурного катания!
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