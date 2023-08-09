Тутберидзе о новом катке в Ясеневе: «Я очень благодарна, что такой центр построен для нас. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше»

Этери Тутберидзе высказалась о скором открытии центра фигурного катания в Ясеневе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ледовый дворец планируется открыть в сентябре.

«Я очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать.

Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше», – сказала заслуженный тренер России.