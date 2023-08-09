Тутберидзе о новом катке в Ясеневе: «Я очень благодарна, что такой центр построен для нас. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше»
Этери Тутберидзе высказалась о скором открытии центра фигурного катания в Ясеневе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ледовый дворец планируется открыть в сентябре.
«Я очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать.
Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше», – сказала заслуженный тренер России.
Путь ошибок и побед-
Это жизнь твоя, Этери,
Твой чудесный яркий свет.
А Фигурное Катанье-
Это радость и призвание
Это твой нелегкий крест
И судьбы предначертанье
Ты всегда своим трудом
Шла к успеху напролом!
И всегда твои питомцы
Славили Хрустальный дом
Каток все-таки построен городом и на деньги города, включая и налоги с нас - москвичей.
И обещали власти его начать строить раньше - еще после ОИ18.