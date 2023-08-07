Ледовое шоу Татьяны Навки может пройти в Китае в ноябре этого года

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка сборная России ледовые шоу Фигурное катание

Ледовое шоу чемпионки Олимпиады-2006 Татьяны Навки может пройти в Китае в конце ноября.

Об этом сообщила продюсер российских шоу в Китае Анастасия Садриева.

С 4 по 13 августа в Китае проходят гастроли шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В постановках «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» задействованы Александра Трусова, Марк Кондратюк, Софья Муравьева.

«Следующим мы планируем везти в Китай шоу Татьяны Навки. Это скорее всего будет несколько городов, сейчас мы еще решаем этот вопрос», – сказала Садриева.

По словам продюсера, шоу с Навкой «обязательно привезут в этом году, во второй половине ноября», точные даты пока неизвестны.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нет уж, сначала в Луганск пусть скатается, грант получила на шоу в ЛНР и ДНР, а сама в Китай собирается!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Африка сейчас в тренде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий