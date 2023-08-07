Ледовое шоу Татьяны Навки может пройти в Китае в ноябре этого года
Ледовое шоу чемпионки Олимпиады-2006 Татьяны Навки может пройти в Китае в конце ноября.
Об этом сообщила продюсер российских шоу в Китае Анастасия Садриева.
С 4 по 13 августа в Китае проходят гастроли шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В постановках «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» задействованы Александра Трусова, Марк Кондратюк, Софья Муравьева.
«Следующим мы планируем везти в Китай шоу Татьяны Навки. Это скорее всего будет несколько городов, сейчас мы еще решаем этот вопрос», – сказала Садриева.
По словам продюсера, шоу с Навкой «обязательно привезут в этом году, во второй половине ноября», точные даты пока неизвестны.
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