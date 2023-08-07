Ледовое шоу Татьяны Навки может пройти в Китае в ноябре этого года

Ледовое шоу чемпионки Олимпиады-2006 Татьяны Навки может пройти в Китае в конце ноября.

Об этом сообщила продюсер российских шоу в Китае Анастасия Садриева.

С 4 по 13 августа в Китае проходят гастроли шоу двукратного олимпийского чемпиона . В постановках «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» задействованы , , .

«Следующим мы планируем везти в Китай шоу . Это скорее всего будет несколько городов, сейчас мы еще решаем этот вопрос», – сказала Садриева.

По словам продюсера, шоу с Навкой «обязательно привезут в этом году, во второй половине ноября», точные даты пока неизвестны.