Плющенко о Муравьевой в своих шоу: «Очень много ролей у Сони, потому что она в этом плане уникальная. Многогранная»

Теги Евгений Плющенко сборная России фото Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко оценил актерские способности фигуристки Софьи Муравьевой.

В этом месяце в Пекине пройдут ледовые шоу Плющенко – «Лебединое озеро» (4-6 августа) и «Щелкунчик» (11-13 августа).

«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести, сделать ручки сюда, уйти (жестикулирует в присутствии Муравьевой – Sports.ru).

А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная», – сказал двукратный олимпийский чемпион в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в соцсети Weibo.

Скриншот из трансляции:

7 комментариев

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Татьяна Вересова
Соня очень красиво катается!
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Алексей Токарев
Муравьёва очень талантливая.
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Е...С
Софья супер талантлива. Приятно смотреть, как тренер любит и ценит своих спортсменов. Удачных шоу!
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Mariaku
Очень люблю Мурочку с тех времён, когда она по юниорам сидела в кике одна, без тренера. Считаю её одной из самых компонентных, и аксель в 3,5 оборота хорош, но хочется, чтобы ещё перестала как-то зажиматься что ли, расслабилась, раскрепостилась. Может быть, участие в разных ролях в шоу в этом поможет!
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Е...С
Ответ Oleandra
Странно, что Трусова отдельно от них интервью давала.. а то бы мы услышали и об её многогранности)
Саша, кстати, здорово дала интервью. Даже не ожидала, что такая стеснительная малышка, какой она была по юниорам, смогла так раскрепоститься.
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Oleandra
Странно, что Трусова отдельно от них интервью давала.. а то бы мы услышали и об её многогранности)
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