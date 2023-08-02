Плющенко о Муравьевой в своих шоу: «Очень много ролей у Сони, потому что она в этом плане уникальная. Многогранная»

Евгений Плющенко оценил актерские способности фигуристки Софьи Муравьевой.

В этом месяце в Пекине пройдут ледовые шоу Плющенко – «Лебединое озеро» (4-6 августа) и «Щелкунчик» (11-13 августа).

«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести, сделать ручки сюда, уйти (жестикулирует в присутствии Муравьевой – Sports.ru).

А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная», – сказал двукратный олимпийский чемпион в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в соцсети Weibo.

Скриншот из трансляции: