Кимми Репонд показала отрывок новой короткой программы под Voilà Барбары Прави
Швейцарская фигуристка Кимми Репонд показала отрывок новой короткой программы.
Программа поставлена Дэвидом Уилсоном под песню Voilà французской певицы Барбары Прави.
«Не могу дождаться, когда покажу это на соревнованиях», – написала бронзовый призер ЧЕ-2023.
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Конечно, музыку может взять любой спортсмен, но и надо понимать, что сравнения неизбежны...
Даже независимо от того, что наших фигуристов не было на МС в прошлом сезоне, но всё равно за ними следили.
лёгкий французский шансон превращается в германский строевой марш на плацу...
кому-то может и зайти)
Музыка красивая,вдохновляющая,конечно, и Кимми понравилась на ЧЕ. Но какое то ощущение "стыривания" присутствует. Ладно,хоть с прошлого сезона...
https://www.reddit.com/r/FigureSkating/comments/vlekr7/satoko_miyahara_faoi_2022_voila/
И, если уж на то пошло, у Даниила Марковича как раз пересечений с той Вуаля вагон и маленькая тележка -- причем речь не о "красных перчаток Кевина" (с), а о вполне конкретных хореографических решениях. И уж Дэвид Уилсон стопроцентно если чем и вдохновлялся, то именно Сатоко, которой ту программу ставил его давний друг и ученик Джефф Баттл. Очень сильно подозреваю, что он понятия не имеет, кто такая Петросян -- он ее ни на одном турнире не видел ни разу.