Кимми Репонд показала отрывок новой короткой программы под Voilà Барбары Прави

Теги видео сборная Швейцарии женское катание Дэвид Уилсон Кимми Репонд Фигурное катание

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд показала отрывок новой короткой программы.

Программа поставлена Дэвидом Уилсоном под песню Voilà французской певицы Барбары Прави.

«Не могу дождаться, когда покажу это на соревнованиях», – написала бронзовый призер ЧЕ-2023.

16-летняя модель – сенсационная медалистка Евро! Ее эмоции после оценок – пламя

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Можно все идеи наших тырить прям и катать на международке. И самим не напрягаться. В прошлом сезоне Шторм Камилы, в этом Вуаля Адели. У Сони Акатьевой, у Лизы Туктамышевой удачные проги были. Прям простор открыт для "творчества"
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну это уже не совпадение, то Уенздей Камилы, теперь прошлогоднюю программу Адель)) явно следят за ТШТ
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нет, не перебить Кимми великолепную программу Адели, настолько она была органична и великолепна в этом образе!
Конечно, музыку может взять любой спортсмен, но и надо понимать, что сравнения неизбежны...
Даже независимо от того, что наших фигуристов не было на МС в прошлом сезоне, но всё равно за ними следили.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
с антропометрией и пластикой репонд
лёгкий французский шансон превращается в германский строевой марш на плацу...
кому-то может и зайти)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Mikhail Lopatin
Вообще-то под Вуаля Сатоко катала первой. Она эту программу показала в начале апреля 2022го (ссылка не на премьерный прокат.) https://www.reddit.com/r/FigureSkating/comments/vlekr7/satoko_miyahara_faoi_2022_voila/ И, если уж на то пошло, у Даниила Марковича как раз пересечений с той Вуаля вагон и маленькая тележка -- причем речь не о "красных перчаток Кевина" (с), а о вполне конкретных хореографических решениях. И уж Дэвид Уилсон стопроцентно если чем и вдохновлялся, то именно Сатоко, которой ту программу ставил его давний друг и ученик Джефф Баттл. Очень сильно подозреваю, что он понятия не имеет, кто такая Петросян -- он ее ни на одном турнире не видел ни разу.
спасибо за ссылку. Я просто за шоу не слежу. Сатоко - красотка. Если разделят программы на технические и артистические, очень бы хотелось ее увидеть на соревнованиях. Очень уж она эстетична. Чем Уилсон вдохновлялся мы, наверное, все же не узнаем. но я уверена, что за нашими прошлогодними соревнованиями в мире все же следили. И уж я уверена, про Петросян все специалисты из мира ФК прекрасно знают.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Невероятное впечатление, прорыв года...как Самоделкина будет с Этим бороться....в одиночку
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну хоть спортивные новости пошли, а то всё "безызбежность" Алины)
Музыка красивая,вдохновляющая,конечно, и Кимми понравилась на ЧЕ. Но какое то ощущение "стыривания" присутствует. Ладно,хоть с прошлого сезона...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какая то она медленная, на фоне Петросян.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
деревянная все- таки , хореографа бы ей хорошего по мин 3 часа в день. ежедневно, 7х7, может быть через полгода и похлопали, сырая программа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Triabc
Можно все идеи наших тырить прям и катать на международке. И самим не напрягаться. В прошлом сезоне Шторм Камилы, в этом Вуаля Адели. У Сони Акатьевой, у Лизы Туктамышевой удачные проги были. Прям простор открыт для "творчества"
Вообще-то под Вуаля Сатоко катала первой. Она эту программу показала в начале апреля 2022го (ссылка не на премьерный прокат.)
https://www.reddit.com/r/FigureSkating/comments/vlekr7/satoko_miyahara_faoi_2022_voila/

И, если уж на то пошло, у Даниила Марковича как раз пересечений с той Вуаля вагон и маленькая тележка -- причем речь не о "красных перчаток Кевина" (с), а о вполне конкретных хореографических решениях. И уж Дэвид Уилсон стопроцентно если чем и вдохновлялся, то именно Сатоко, которой ту программу ставил его давний друг и ученик Джефф Баттл. Очень сильно подозреваю, что он понятия не имеет, кто такая Петросян -- он ее ни на одном турнире не видел ни разу.
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Музыка, конечно, теперь ассоциируется с Аделей, но на Кимми тоже отлично легла! Интересно будет посмотреть в готовом виде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
да вроде хорошо на самом деле)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий