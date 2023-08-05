Кимми Репонд показала отрывок новой короткой программы под Voilà Барбары Прави

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд показала отрывок новой короткой программы.

Программа поставлена Дэвидом Уилсоном под песню Voilà французской певицы Барбары Прави.

«Не могу дождаться, когда покажу это на соревнованиях», – написала бронзовый призер ЧЕ-2023.

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