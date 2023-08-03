Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин себя еще проявят, они прекрасная пара. Поздравляю их»

Татьяна Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.

Танцевальный дуэт победил на турнире Lake Placid Ice Dance International. Это первые соревнования Дианы и Глеба после перехода в Грузию.

Дэвис и Смолкин набрали 191,82 балла. Вторыми стали американцы Уна Браун и Гэйдж Браун, третьими – Ева Пэйт и Логан Бай.

«Много определяет уровень соревнования. Но все равно они выиграли.

Я их поздравляю. Они себя еще проявят. Они прекрасная пара», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?