Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин себя еще проявят, они прекрасная пара. Поздравляю их»
Татьяна Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.
Танцевальный дуэт победил на турнире Lake Placid Ice Dance International. Это первые соревнования Дианы и Глеба после перехода в Грузию.
Дэвис и Смолкин набрали 191,82 балла. Вторыми стали американцы Уна Браун и Гэйдж Браун, третьими – Ева Пэйт и Логан Бай.
«Много определяет уровень соревнования. Но все равно они выиграли.
Я их поздравляю. Они себя еще проявят. Они прекрасная пара», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?
Журналисты, пожалуйста, прекратите звонить пожилому человеку: от её мнения ничего не изменится, но выставлять в таком свете именитого тренера не по-человечески. Она же элементарно не помнит что говорила накануне.
А вчерашний ритм танец - кринж какой-то.🤦 Я не ожидала такого.
Или Тарасова сильно больна склерозом, или журналисты коллективно придумывают комменты Тарасовой.
Но еще не вечер, вполне может все наоборот вывернуть.