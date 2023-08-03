Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин себя еще проявят, они прекрасная пара. Поздравляю их»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.

Танцевальный дуэт победил на турнире Lake Placid Ice Dance International. Это первые соревнования Дианы и Глеба после перехода в Грузию.

Дэвис и Смолкин набрали 191,82 балла. Вторыми стали американцы Уна Браун и Гэйдж Браун, третьими – Ева Пэйт и Логан Бай.

«Много определяет уровень соревнования. Но все равно они выиграли.

Я их поздравляю. Они себя еще проявят. Они прекрасная пара», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

23 комментария

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Это не смешно.
Журналисты, пожалуйста, прекратите звонить пожилому человеку: от её мнения ничего не изменится, но выставлять в таком свете именитого тренера не по-человечески. Она же элементарно не помнит что говорила накануне.
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Ни секунды без этих танцоров на сайте.Прямо какая-то вакханалия восхваления этой пары, это явно хорошо проплаченная кампания.
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Ну хорош, завязывайте уже, не так уж и много комментариев вам пишут к Дэвисам
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Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша😂😂😂.
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Тарасова в своем репертуаре вечером не помню что было утром.
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Ответ Назар Игорь
Ни секунды без этих танцоров на сайте.Прямо какая-то вакханалия восхваления этой пары, это явно хорошо проплаченная кампания.
Это приказ мамы, который СМИ должны выполнять
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Немного "паблисити" с барского плеча Примадонны..))
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а раньше, вроде, говорила, что невыдающаяся(((
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Одним словом, женщина.
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Биполярочка.!
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"Многое определяет уровень соревнования". Дальше можно не читать. В общем первая фиаза ТАТ адекватна, потом следуют вариации не очень здорового человека. Запомню. Здоровья!
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Не прекрасная, не врите, Татьяна Анатольевна. Прекрасными были их программы у Шпильбанда, особенно уличные танцы.
А вчерашний ритм танец - кринж какой-то.🤦 Я не ожидала такого.
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Тут одно из двух:
Или Тарасова сильно больна склерозом, или журналисты коллективно придумывают комменты Тарасовой.
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Ответ Viks
Смолкин грубо наруших имиграционное законодательство США = он обманул имиграционные власти о цели вьезда: вьехал в США для временного проживания по временной визе, а в марте 2022 подал документы для постоянного проживания. Поэтому у него до сих пор нет Гринкарт и он не может выехать из США, то бишь их дальнейшие выступления под вопросом.
Хоть обминусуйтесь, хоть опписайтейтесь - Смолкин по причине отсутствия гринкарт не мог полтора года приехать в Россию: денег покосить на российских соревнованиях.
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Ответ Viks
Смолкин грубо наруших имиграционное законодательство США = он обманул имиграционные власти о цели вьезда: вьехал в США для временного проживания по временной визе, а в марте 2022 подал документы для постоянного проживания. Поэтому у него до сих пор нет Гринкарт и он не может выехать из США, то бишь их дальнейшие выступления под вопросом.
Зачем вы это пишете на каждой ветке🤦‍♀️
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Ответ bezsugar
Зачем вы это пишете на каждой ветке🤦‍♀️
Человек хочет нам что-то доказать, по факту ничего не знает. Заклинило малость.
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Ответ Александр Шульгин
Тарасова в своем репертуаре вечером не помню что было утром.
Выпила с утра не синюю таблетку, а красную, и стрелочка повернулась.
Но еще не вечер, вполне может все наоборот вывернуть.
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Интересно, в зависимости от личных предпостений вспоминать, что ТАТ великий тренер или гнусавить, что ТАТ из ума выжила.
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Это балласт себя проявит, когда вернётся на привычные 15-17ые места
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избушка-избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом
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Ответ bezsugar
Зачем вы это пишете на каждой ветке🤦‍♀️
Ликбез. Хобби.
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