Александр Жулин: «Украина – это как Плохиш, который продался за пряники и варенье. Она всегда смотрела в сторону Америки»

Теги Александр Жулин Политика Фигурное катание

Александр Жулин сравнил Украину с Плохишом из сказки про Мальчиша-Кибальчиша.

«Я уже поработал за границей, мне хватило. Я патриотично настроен, я действительно патриот. Я не хочу, чтобы страна под названием Россия просто пропала. Мне кажется, это просто какая-то утопия.

У меня есть друзья и товарищи, которые просто зашорились и верят только тем новостям. Ну надо же смотреть шире, надо смотреть глобально на всю эту ситуацию.

Мне вообще вся эта ситуация напоминает сказку у Мальчише-Кибальчише, где красный – это Кибальчиш, а Плохиш – это Украина, которая продалась за пряники и варенье. Они всегда смотрели в сторону Америки больше, чем, например, мы. В силу того, что там всегда обещали большие доллары. Как-то так это все для меня и выглядит», – рассказал Жулин.

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35 комментариев

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Ебздрогыч
То есть то, что независимая страна сама решает с кем и как дружить и выстраивать экономические, геополитические связи - это невозможно для Жулина?
+22
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Anna
Какой же бред..
+15
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+10
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Геннадий Тимченко
забавно читать такое от человека, давшего присягу на верность США в 2006 году и до сих пор не отказавшегося от американского гражданства 🤣🤣🤣
+6
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+5
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Gerald1
А с чего вообще украинцам надо было хлопать Валиевой? Особенно после сорванной произвольной программы
+5
-3
+2
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Olga.t
Как у Жулина складываются отношения с алкоголем?
Невозможно в ясном уме говорить такие слова о целом народе и стране, которая просто хочет жить своими интересами, а не быть "младшим братом/сестрой" большого соседа...
Если даже это не устраивает конкретно Жулина, надо попытаться найти приличные слова, чтобы выразить свою позицию. Когда недостаточно аргументов, появляются грязные оскорбления.
+5
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ksn 1979
Ответ Аморалинни
Другое дело патриоты 405-1, что убегают из страны за взятки))
Понятия не имею о ком Вы.
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alexnew
Ответ ksn 1979
Хахаха. Какой же это бред.)))
Это правда. Я могу прислать дословные цитаты и видео с текстом Путина, где он рассуждает о том, что а почему бы не вступить в НАТО. Это совершенно не секретно. Наоборот Россия шла абсолютно в этом тренде, "реформировала" армию, даже базу НАТО в Ульяновске организовали.
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comewhatmay
"Я уже поработал за границей, мне хватило. Я патриотично настроен, я действительно патриот". --- Что-то этот патриотизм не мешал в январе прошлого года говорить о возможном переезде во Флориду :D
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Беглый*
Да что уж сейчас рассуждать. Украину уже распиливают за кулисами. Да и не была она никогда независимой. То под СССР, то под Бандерой, потом под США. Крутили ею, как хотели.
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alexnew
Ответ ksn 1979
Патриоты России на фронт не стремятся. Из дома то любить родину комфортно и безопасно.
Каким образом убийство себя и других русских на Украине может способствовать построению русского мира? Русский мир без русских? :)
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Девушка Безимени
плохиш ... отличное имя для жулина
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Olga.t
Ответ Идеальный шторм
Какие там СВОИ интересы? Поподробнее
Интересы своей страны, своего народа.
Для вас этого недостаточно?
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Идеальный шторм
Ответ Olga.t
Интересы своей страны, своего народа. Для вас этого недостаточно?
Это расплывчато. Конкретнее.
Война до последнего укрАинца - это интересы своего народа?
Разграбить страну и выставить на посмешище всему миру - это интересы своей страны?
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ksn 1979
Ответ Normic
Комментарий удален модератором
Патриоты России на фронт не стремятся. Из дома то любить родину комфортно и безопасно.
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Viktoria dek
Ответ Gerald1
А с чего вообще украинцам надо было хлопать Валиевой? Особенно после сорванной произвольной программы
Он командник имел в виду)
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ksn 1979
Ответ Беглый*
Да что уж сейчас рассуждать. Украину уже распиливают за кулисами. Да и не была она никогда независимой. То под СССР, то под Бандерой, потом под США. Крутили ею, как хотели.
За вашими только.)))
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ksn 1979
Ответ alexnew
Если я с чем-то не согласен, привожу аргументы, если согласен, не пишу, что это бред. Одно из двух. :)
Здорово, рад за Вас.
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alexnew
Ответ ksn 1979
Хорошо, хорошо, пускай это будет правда.))
Если я с чем-то не согласен, привожу аргументы, если согласен, не пишу, что это бред. Одно из двух. :)
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ksn 1979
Ответ alexnew
Это правда. Я могу прислать дословные цитаты и видео с текстом Путина, где он рассуждает о том, что а почему бы не вступить в НАТО. Это совершенно не секретно. Наоборот Россия шла абсолютно в этом тренде, "реформировала" армию, даже базу НАТО в Ульяновске организовали.
Хорошо, хорошо, пускай это будет правда.))
0
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Lёna
Ответ Лакс
некоторым украинцам не нравилось быть условными "младшими братьями" настолько что захотели прислуживать тем, предками большинства которых был европейский сброд, не укоренившийся на своей земле и подавшийся поэтому в Америку.
и истребивший там практически все местное население
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
То есть то, что независимая страна сама решает с кем и как дружить и выстраивать экономические, геополитические связи - это невозможно для Жулина?
Сама решает из Вашингтона.
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Харламов Никита
Ответ Аморалинни
Куба вошла в чат Напомните, что там США сделало в ответ на совесткие ракеты?))) Хотя кто мне ответит, это же работник спортс ру
Блокаду Кубы организовала .
а давайте вернёмся на шаг назад:
- вообще из за чего вдруг СССР решили ракеты на Кубе разместить ?!

хотя кто мне ответит, это же работник ГосАнала
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Аморалинни
Ответ Ебздрогыч
То есть то, что независимая страна сама решает с кем и как дружить и выстраивать экономические, геополитические связи - это невозможно для Жулина?
Куба вошла в чат
Напомните, что там США сделало в ответ на совесткие ракеты?)))
Хотя кто мне ответит, это же работник спортс ру
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На Пекин
А говорят, спортсмены книг не читают
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Александр Скворцов
Пора приглашать Жулина в шоу Соловьёва и Скобеевой.
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