Александр Жулин: «Украина – это как Плохиш, который продался за пряники и варенье. Она всегда смотрела в сторону Америки»
Александр Жулин сравнил Украину с Плохишом из сказки про Мальчиша-Кибальчиша.
«Я уже поработал за границей, мне хватило. Я патриотично настроен, я действительно патриот. Я не хочу, чтобы страна под названием Россия просто пропала. Мне кажется, это просто какая-то утопия.
У меня есть друзья и товарищи, которые просто зашорились и верят только тем новостям. Ну надо же смотреть шире, надо смотреть глобально на всю эту ситуацию.
Мне вообще вся эта ситуация напоминает сказку у Мальчише-Кибальчише, где красный – это Кибальчиш, а Плохиш – это Украина, которая продалась за пряники и варенье. Они всегда смотрели в сторону Америки больше, чем, например, мы. В силу того, что там всегда обещали большие доллары. Как-то так это все для меня и выглядит», – рассказал Жулин.
Невозможно в ясном уме говорить такие слова о целом народе и стране, которая просто хочет жить своими интересами, а не быть "младшим братом/сестрой" большого соседа...
Если даже это не устраивает конкретно Жулина, надо попытаться найти приличные слова, чтобы выразить свою позицию. Когда недостаточно аргументов, появляются грязные оскорбления.
Для вас этого недостаточно?
Война до последнего укрАинца - это интересы своего народа?
Разграбить страну и выставить на посмешище всему миру - это интересы своей страны?
а давайте вернёмся на шаг назад:
- вообще из за чего вдруг СССР решили ракеты на Кубе разместить ?!
хотя кто мне ответит, это же работник ГосАнала
Напомните, что там США сделало в ответ на совесткие ракеты?)))
Хотя кто мне ответит, это же работник спортс ру