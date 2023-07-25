Александр Жулин: «Украина – это как Плохиш, который продался за пряники и варенье. Она всегда смотрела в сторону Америки»

Александр Жулин сравнил Украину с Плохишом из сказки про Мальчиша-Кибальчиша.

«Я уже поработал за границей, мне хватило. Я патриотично настроен, я действительно патриот. Я не хочу, чтобы страна под названием Россия просто пропала. Мне кажется, это просто какая-то утопия.

У меня есть друзья и товарищи, которые просто зашорились и верят только тем новостям. Ну надо же смотреть шире, надо смотреть глобально на всю эту ситуацию.

Мне вообще вся эта ситуация напоминает сказку у Мальчише-Кибальчише, где красный – это Кибальчиш, а Плохиш – это Украина, которая продалась за пряники и варенье. Они всегда смотрели в сторону Америки больше, чем, например, мы. В силу того, что там всегда обещали большие доллары. Как-то так это все для меня и выглядит», – рассказал .