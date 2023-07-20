Илья Авербух: «У Жулина были культовые программы, одни из лучших в мире. «Паганини» для меня стоит в лучших программах столетия»

Илья Авербух назвал лучшую программу в карьере Александра Жулина.

Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Дуэт завоевал бронзу Альбервиля-1992 и серебро Лиллехаммера-1994.

Сегодня Жулину исполняется 60 лет.

«Безусловно, Саша (Жулин) выдающийся фигурист в прошлом, чемпион мира и Европы. У Александра были культовые программы, одни из лучших в мире. «Паганини» для меня стоит в лучших программах столетия. Безусловно, талантливейший фигурист.

Что касается постспортивной карьеры, то Жулин нашел себя в тренерстве и стал выдающимся наставником. Воспитал олимпийских чемпионов, призеров. Хочется отметить и книгу, которую он сам написал. Всем рекомендую, это большой труд.

Саша находится в прекрасной форме, в рамках нашего шоу мы сотрудничали больше 15 лет, очень творческий человек. Он мой большой друг и отчасти наставник. Могу сказать только слова благодарности за то, что он сделал для страны и для спорта.

– замечательный отец, поэтому желаю ему счастья в семье, благополучия и успехов в тренерстве», – сказал .

«Катал под Вивальди – геи узнали, что я нормальный, и говорили: да ладно!» Хитовый номер Жулина и Усовой