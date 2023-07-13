Психолог Кожевникова о фанатизме: «Если у человека отсутствует идентичность, ощущение собственной ценности, ему становится важно прилепиться к сильному»
Психолог Елизавета Кожевникова объяснила, почему возникает агрессивный фанатизм.
– В спорте всегда было модно организовывать вокруг объекта поклонения свои фан-группы. Но ведь такие объединения одновременно являются и хейт-группами по отношению как к соперникам, так и к тем, кто в достаточной мере не разделяет восхищения толпы, скажем так. Явления подобного характера способны, на ваш взгляд, становиться проблемой для спорта в целом?
– Я здесь вижу проблему в агрессии. У нее разные источники, например, страх и лень. Многим страшно отважиться на полноценную собственную жизнь, лень научиться регулировать эмоции.
Что до самого процесса, он вечен как мир. Если у человека отсутствует собственная идентичность, ощущение собственной ценности, ему становится важно прилепиться к сильному.
Это может быть государство, какая-то отдельно взятая организация, команда, а может быть, спортсмен. Чем более масштабен социум болельщиков, тем безопаснее и приятнее чувствуют себя в нем фанаты.
Ну а дальше происходит заместительный процесс: внутри меня пустота, своей собственной ценности я не ощущаю и не осознаю, но возвожу на пьедестал свой объект поклонения, идеализирую его. Если кто-то сторонний вдруг начинает этого идола критиковать, становится страшно, появляется злость.
– Иначе говоря, критику по отношению к кумиру фанаты начинают воспринимать как личную угрозу?
– Именно. Как угрозу по отношению ко всему, что составляет собственное бытие. Поэтому в качестве ответной реакции тут же возникает агрессия – таким образом фанаты борются за свою собственную идентичность.
Как правило, такие люди расщеплены, воспринимают явления черно-белыми, им трудно понять, что у предмета их обожания могут иметься слабости, что под их влиянием он может допускать ошибки или проигрывать. Любая даже самая конструктивная критика воспринимается в этом контексте как наезд, – сказала Кожевникова.
Болельщик - поклонник спорстмена. Фанат - тот, кто в спортсмене нашел заместитель собственной значимости.
Болельщики футбольного Торпедо: ну да, ну да
разобрать проблему взаимоотношений кумиров с фанатами:
зачастую именно хвост виляет собаками...
как горькие примеры
загитова и косторная, чуть ли не ежедневно,
выпрыгивающие из трусов на потребу фанатам...
Только вот дело нев фанатах Жени/Алины/Саши, а в том, что она сама лютую дичь пишет