Аделина Сотникова: «С днем рождения меня! 27, а в душе 17»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова отмечает 27-летие.

«С днем рождения меня! 🥳 27, а в душе 17 💫» – написала она в инстаграме.

Сотникова – чемпионка Сочи-2014. Она стала первой фигуристкой в истории России, побеждавшей в личных соревнованиях на Олимпиаде.

Также на счету Аделины два серебра чемпионатов Европы (2013, 2014) и четыре победы на чемпионатах России (2009, 2011, 2012, 2014).

«Когда ждала оценки на Олимпиаде, меня трясло. Блин, хочется это повторить». С Аделиной Сотниковой заново проживаем победу в Сочи

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12 комментариев

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ДИОНИС
С Днём рождения Аделину - нашу первую Олимпийскую чемпионку в личном турнире! Прекрасно помню её яркую победу в Сочи-2014! Здоровья Аделине и её малышу! Пусть всё будет хорошо!
+15
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Darya-yeNoor
Красивая девушка, добрая мама, любящий работу тренер и Олимпйская чемпионка, с днём рождения!
+13
-2
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Додик Аксель
Аделину с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, удачи и любви ! Успехов в работе и в воспитании сынишки !
+9
0
+9
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Marya Y
С днём рождения!
+7
0
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nikolett
С Днём Рождения, Аделина! Успехов тебе и здоровья , и твоим близким тоже!
Навсегда в памяти твоё уже победное почти движение руками, ладонями точнее, на ОИ, которые призывали зал расслабиться и поддержать тебя, когда все прыжки были позади, осталась дорожка и заключительное вращение.
Такой драйв был, реально.
Ради таких незабываемых моментов и можно смотреть ОИ.
+7
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С Днем Рождения , наша Великая Чемпионка))
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El Gran Capitan
С Днём рождения, Аделина! Успехов во всём!
+4
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sashafan2
С Днём Рождения Аделина! Будь счастлива и здорова!
+4
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Зиля Бадриева
С днем рождения, первая олимпийская чемпионка! Здоровья Аделине, её малышу и родным, а также счастья!
+4
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Девочка с севера
Уже так много...
+1
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АБZ 49
Когда возраст души и паспорта не совпадают не плохо, но лишь бы они не начали конфликтов ать.
+2
-2
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Vilnus
С днем рождения, Аделина! И в 40 чтобы не больше 25 лет ощущать и жить
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