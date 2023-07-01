Аделина Сотникова: «С днем рождения меня! 27, а в душе 17»

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова отмечает 27-летие.

«С днем рождения меня! 🥳 27, а в душе 17 💫» – написала она в инстаграме.

Сотникова – чемпионка Сочи-2014. Она стала первой фигуристкой в истории России, побеждавшей в личных соревнованиях на Олимпиаде.

Также на счету Аделины два серебра чемпионатов Европы (2013, 2014) и четыре победы на чемпионатах России (2009, 2011, 2012, 2014).

«Когда ждала оценки на Олимпиаде, меня трясло. Блин, хочется это повторить». С Аделиной Сотниковой заново проживаем победу в Сочи