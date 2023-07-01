Аделина Сотникова: «С днем рождения меня! 27, а в душе 17»
Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова отмечает 27-летие.
«С днем рождения меня! 🥳 27, а в душе 17 💫» – написала она в инстаграме.
Сотникова – чемпионка Сочи-2014. Она стала первой фигуристкой в истории России, побеждавшей в личных соревнованиях на Олимпиаде.
Также на счету Аделины два серебра чемпионатов Европы (2013, 2014) и четыре победы на чемпионатах России (2009, 2011, 2012, 2014).
«Когда ждала оценки на Олимпиаде, меня трясло. Блин, хочется это повторить». С Аделиной Сотниковой заново проживаем победу в Сочи
Навсегда в памяти твоё уже победное почти движение руками, ладонями точнее, на ОИ, которые призывали зал расслабиться и поддержать тебя, когда все прыжки были позади, осталась дорожка и заключительное вращение.
Такой драйв был, реально.
Ради таких незабываемых моментов и можно смотреть ОИ.