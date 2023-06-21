«Я была настолько в апатии и панике, что готова была бросить на половине пути». Сотникова о провале в финале Гран-при перед Олимпиадой-2014

Аделина Сотникова рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии перед Олимпиадой в Сочи.

– Я выиграла предолимпийский чемпионат России, но кроме него был еще чемпионат Европы, который я проиграла Юле Липницкой.

Также предыдущий сезон у меня был не очень удачный, а для федерации все решается с предыдущего сезона: они уже тогда осматривают людей, которые будут представлять страну. На одну программу меня хватало, на вторую – нет. Скорее всего, это связано с психологией.

Когда оставалось полгода до Олимпийских игр, я хорошо проводила свои соревнования. В финале после короткой я была второй, а произвольную откатала без, по-моему, пяти прыжков (две или три «бабочки» и два падения) – это пипец. Я улетела на пятое место.

Я приехала фавориткой и была уверена, что выиграю финал... Это был шок для всех. Я была настолько в апатии и панике, что готова была бросить на половине пути, закрыться от всего мира и никуда не ехать.

– Что тогда помогло перебороть это ощущение?

– Я сказала себе: если не выиграю чемпионат России, то можно и не продолжать дальше. Я каждый раз ставила себе такие задачи на каждое соревнование: если займу такое-то место, продолжаю заниматься фигурным катанием.

– Хорошо, что все получилось.

– Во-первых, я сама очень хотела. У меня в мозгу был такой звоночек: ставила себе такие маленькие цели и старалась их достигать. Когда я в 12 лет выиграла чемпионат России, поняла, что ниже этой планки опускаться нельзя. Каждый раз я старалась держать эту планку, чтобы попасть на Олимпийские игры.

– Помнишь, какую музыку слушала в тот самый день?

– Да, ха-ха. «Все будет хорошо» Мити Фомина, – сказала фигуристка.

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