«Я была настолько в апатии и панике, что готова была бросить на половине пути». Сотникова о провале в финале Гран-при перед Олимпиадой-2014

Теги Сочи-2014 сборная России Финал Гран-при по фигурному катанию Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Аделина Сотникова рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии перед Олимпиадой в Сочи.

– Я выиграла предолимпийский чемпионат России, но кроме него был еще чемпионат Европы, который я проиграла Юле Липницкой.

Также предыдущий сезон у меня был не очень удачный, а для федерации все решается с предыдущего сезона: они уже тогда осматривают людей, которые будут представлять страну. На одну программу меня хватало, на вторую – нет. Скорее всего, это связано с психологией.

Когда оставалось полгода до Олимпийских игр, я хорошо проводила свои соревнования. В финале Гран-при после короткой я была второй, а произвольную откатала без, по-моему, пяти прыжков (две или три «бабочки» и два падения) – это пипец. Я улетела на пятое место.

Я приехала фавориткой и была уверена, что выиграю финал... Это был шок для всех. Я была настолько в апатии и панике, что готова была бросить на половине пути, закрыться от всего мира и никуда не ехать.

– Что тогда помогло перебороть это ощущение?

– Я сказала себе: если не выиграю чемпионат России, то можно и не продолжать дальше. Я каждый раз ставила себе такие задачи на каждое соревнование: если займу такое-то место, продолжаю заниматься фигурным катанием.

– Хорошо, что все получилось.

– Во-первых, я сама очень хотела. У меня в мозгу был такой звоночек: ставила себе такие маленькие цели и старалась их достигать. Когда я в 12 лет выиграла чемпионат России, поняла, что ниже этой планки опускаться нельзя. Каждый раз я старалась держать эту планку, чтобы попасть на Олимпийские игры.

– Помнишь, какую музыку слушала в тот самый день?

– Да, ха-ха. «Все будет хорошо» Мити Фомина, – сказала фигуристка.

Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
У Аделины и Юли были самые крутые игры. На Родине, при полных скандирующих трибунах. В Корее тоже неплохо, полные трибуны, свободное передвижение. Правда уже без гимна и флага. А вот в Пекине никакого духа олимпиады ребята не почувствовали, все что они говорят, что понравилось, это потому что они на других ОИ не были.
И хорошо что Аделина и Юля обе стали ОЧ!
Недавно пересматривала их прокаты, какой контраст с Пекином.... Веселые люди на трибунах в Сочи и суровая пустота в Пекине. И эти маски...
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
И очень даже классно собралась.
Молодцом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonyas
Ответ Fellina
Лучше с масками, чем никак…
Это да. Ведь сколько соревнований просто отменили. Тот же финал Гран-при перед самой Олимпиадой не провели.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ответ Ритт
У Аделины и Юли были самые крутые игры. На Родине, при полных скандирующих трибунах. В Корее тоже неплохо, полные трибуны, свободное передвижение. Правда уже без гимна и флага. А вот в Пекине никакого духа олимпиады ребята не почувствовали, все что они говорят, что понравилось, это потому что они на других ОИ не были. И хорошо что Аделина и Юля обе стали ОЧ! Недавно пересматривала их прокаты, какой контраст с Пекином.... Веселые люди на трибунах в Сочи и суровая пустота в Пекине. И эти маски...
Лучше с масками, чем никак…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий