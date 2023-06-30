Бойкова о Перми: «Ухоженные, чистые улицы, невероятная набережная, множество новых построек и арт-объектов»

Теги сборная России фото пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова рассказала о посещении Перми.

«Безумно приятно и радостно видеть развитие городов России!

Последний раз я была в Перми 6 лет назад. И каково же было мое удивление сейчас, когда я увидела совершенно иной город! Ухоженные, чистые улицы, невероятная набережная, множество новых построек и арт-объектов. Особенно мне запомнилась площадь перед театром: красивые и ухоженные клумбы, беседки, пространства для отдыха!

В общем, однозначно стоит путешествовать по России! Ведь всего за несколько лет многие города могут измениться до неузнаваемости!❤️

P.S. Мой маленький рекомендасьен: «Булошная» напротив театра – это по-настоящему петербургское место.🙈 Вкусный и недорогой кофе, большой выбор выпечки и приятный, светлый интерьер❤️», – написала чемпионка Европы в парном катании.

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3 комментария

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Olga.t
Пространство перед театром называется эспланада, очень красивое место.
Я была в Перми последний раз три года назад,
за это время Пермь стала ещё красивее, готовились к 300-летию города.
Арт-объектов действительно много и в городе,
и в крае... реки, пещеры, горы.. да много разных красот!
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kate_ko
да-да, ничо так у нас) и еще имеется Рюмошная, прям зачетная, с авторскими настойками и отличной музыкой. вэлком)
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Sveta Arhipova
Каждый раз, когда я читаю посты Александры о путешествиях, городах и их достопримечательностях, мне сразу же хочется там побывать. Как она это делает?
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