Бойкова о Перми: «Ухоженные, чистые улицы, невероятная набережная, множество новых построек и арт-объектов»

Фигуристка Александра Бойкова рассказала о посещении Перми.

«Безумно приятно и радостно видеть развитие городов России!

Последний раз я была в Перми 6 лет назад. И каково же было мое удивление сейчас, когда я увидела совершенно иной город! Ухоженные, чистые улицы, невероятная набережная, множество новых построек и арт-объектов. Особенно мне запомнилась площадь перед театром: красивые и ухоженные клумбы, беседки, пространства для отдыха!

В общем, однозначно стоит путешествовать по России! Ведь всего за несколько лет многие города могут измениться до неузнаваемости!❤️

P.S. Мой маленький рекомендасьен: «Булошная» напротив театра – это по-настоящему петербургское место.🙈 Вкусный и недорогой кофе, большой выбор выпечки и приятный, светлый интерьер❤️», – написала чемпионка Европы в парном катании.