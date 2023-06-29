«Город изменился до неузнаваемости». Козловский рассказал о поездке в Пермь

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский рассказал о поездке в Пермь.

«Как же похорошела Пермь за последние годы. Последний раз были здесь в 2016 году. С того времени город изменился до неузнаваемости.

Центр города, набережная, множество новых спортивных площадок для детей, все вызывает восторг!

Жаль, что в этот раз не получилось попасть на Дягилевский фестиваль, но будем надеяться, что в следующий раз нам удастся наверстать упущенное. До новых встреч, Пермь🦅» – написал Козловский в инстаграме.

Фото: instagram.com/dimakozlovski