«Город изменился до неузнаваемости». Козловский рассказал о поездке в Пермь

Теги сборная России фото пары Дмитрий Козловский Фигурное катание

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский рассказал о поездке в Пермь.

«Как же похорошела Пермь за последние годы. Последний раз были здесь в 2016 году. С того времени город изменился до неузнаваемости.

Центр города, набережная, множество новых спортивных площадок для детей, все вызывает восторг!

Жаль, что в этот раз не получилось попасть на Дягилевский фестиваль, но будем надеяться, что в следующий раз нам удастся наверстать упущенное. До новых встреч, Пермь🦅» – написал Козловский в инстаграме.

Фото: instagram.com/dimakozlovski

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1 комментарий

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Velirpa
у него такая милая фотка в профиле... в очках прям другой человек, да, распилы на стройках очень выгодны, хорошо, что не только собянен это понимает.
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