«Островок безмятежности и отдыха в самом центре Санкт-Петербурга». Бойкова рассказала о посещении Новой Голландии

Фигуристка Александра Бойкова рассказала о посещении острова Новая Голландия.

«В Петербурге довольно давно открылось пространство «Новая Голландия». Но почему-то только пару дней назад я впервые провела там несколько часов и окунулась в его атмосферу.

Могу сказать, что это островок безмятежности и отдыха как активного, так и созерцательного в самом центре Санкт-Петербурга.

Остров, конечно небольшой, но на нем можно найти большое количество развлечений. Например, в одном из уголков пространства находятся большие шахматы. Сыграть партию может любой желающий. Кроме того, они достаточно фотогенично выглядят, поэтому если кто-то хочет фоточки в стиле сериала «Королева», вам однозначно стоит сюда заглянуть.

Также здесь можно найти стол для пинг-понга и зону для йоги. Но лично для меня, как для спортсменки, открытием стала крутая баскетбольная площадка. На нее можно прийти и со своим мячом, а можно его и арендовать.

В общем, если вы любите активный отдых, на Новой Голландии обязательно найдется место для вас.

Если же вы любитель созерцательного отдыха, то понтон с лежаками на пруду, множество скамеечек, раскиданных по всему острову и террасы кафешек отлично подойдут для расслабления. Мне безумно понравилось сидеть на понтоне, есть гриль-чиз, пить эспрессо-тоник и наслаждаться солнышком и спокойствием.

Вообще же сейчас на Новой Голландии организовано много заведений с заточкой еды «на вынос». Поэтому если вы хотите выбраться на пикник с вкуснейшей итальянской пиццей или сочным азиатским wok-ом, то территория острова идеально подойдет для этого.

Кроме того, пикник можно устроить не просто на траве, а, например, на скамейке рядом с цветущими клумбами или же в аллее цветущих яблонь. Сейчас на острове царит прекрасное время цветения весенних растений. Невероятные ароматы не оставят равнодушным никого.

Несмотря на то, что многие приходят сюда именно для пикника или просто гастрономического экскурса, на острове довольно чисто. Уверена, что за это стоит поблагодарить персонал Новой Голландии, который 24/7 блюдет порядок и чистоту. Однако и всем гостям этого пространства не стоит мусорить. Давайте с уважением относится ко всем окружающим.

И еще я бы хотела отметить, что семьям с маленьким детьми здесь тоже найдется место! На берегу пруда организована небольшая детская площадка для самых маленьких гостей. А по соседству с ней стоит большой деревянный корабль с различными сетками и полосами препятствия для детей постарше. Честно говоря, я бы сама полазила по этой конструкции, но не хотелось смущать детей. 🙈

И все-таки я не понимаю, как так вышло, что я все время проходила мимо Новой Голландии. Здесь есть все! Я очень рада, что мне все же удалось здесь побывать летом. Теперь с нетерпением жду зимы! Ибо говорят, что именно тут заливают лучший открытый каток в Петербурге!» – написала Бойкова.