Дмитрий Губерниев: «Я восхищен мужеством, упорством и жизнелюбием Костомарова. Не удивлюсь, если мы его увидим на льду»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что восхищен жизнелюбием Романа Костомарова.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером.

Поймал его фирменный чемпионский взгляд в этом видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман — человек с безграничными возможностями!» — сказал .

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪