Дмитрий Губерниев: «Я восхищен мужеством, упорством и жизнелюбием Костомарова. Не удивлюсь, если мы его увидим на льду»

Теги Роман Костомаров сборная России Дмитрий Губерниев Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что восхищен жизнелюбием Романа Костомарова.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером.

Поймал его фирменный чемпионский взгляд в этом видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман — человек с безграничными возможностями!» — сказал Губерниев

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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3 комментария

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& Co1366
Здесь я бесконечно согласен с Губерниевым! Держись за жизнь Роман, она - прекрасна!
+4
0
+4
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Manas Zhumadilov
с бесконечными перспективами))))
+1
0
+1
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Биатлонная зима
Роману терпения
0
0
0
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