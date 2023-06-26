Дмитрий Губерниев: «Я восхищен мужеством, упорством и жизнелюбием Костомарова. Не удивлюсь, если мы его увидим на льду»
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что восхищен жизнелюбием Романа Костомарова.
Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.
«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером.
Поймал его фирменный чемпионский взгляд в этом видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман — человек с безграничными возможностями!» — сказал Губерниев.
«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪
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