Елизавета Туктамышева пропускает сбор группы Мишина в Кисловодске по медицинским показаниям

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева пропускает сбор группы Алексея Мишина в Кисловодске по медицинским показаниям.

Об этом сообщила тренер Татьяна Мишина.

– Сборы проходят в Кисловодске, начались где‑то неделю назад. Туктамышевой нет, она по медицинским показателям имеет отвод. Присоединится ко всем в Турции на втором сборе, который начнется 4 июля.

– Какая‑то травма?

– Нет, не травма. Рекомендован отдых, – сказала Мишина.

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18 комментариев

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Maria L
не хочется конечно нагнетать. но я не помню, когда Лиза последний раз пропускала сборы ....
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Роман Волков
Надеюсь, что всё в пределах нормы🙏❤️
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Альфира Смирнова
рекомендован отдых после отдыха )
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Лакс
Возможно обгорела/перегрелась на мексиканском солнце. Кожа у неё то не для тамошнего солнца.
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sasha0872
надеюсь у Лизы все хорошо
+4
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Евгения Гринева
Что за медотвод без травмы аж на месяц?
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Самасебезвезда
Отдых на весь сезон?
+5
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Verysia
Лиза только на зарубежные сборы нацелена?
+2
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Maria L
Ответ Лакс
А что там слышно про поставленные на сборах в Новогорске программы?
только про Матвея известно. но он еще программы поставил до Кисловодска
+3
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Maria L
Ответ Евгения Гринева
Что за медотвод без травмы аж на месяц?
на какой месяц, сборы в Кисловодске две недели длятся
+3
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Лакс
А что там слышно про поставленные на сборах в Новогорске программы?
+2
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Бильм@н
Мишин бережет свою любимку. Вот поэтому она так долго и катается.
+6
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Адриана
Императрица предпочитает сборы заграничные, ну, что ж, имеет право, не даром императрица. Травм нет и это главное.
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Додик Аксель
Медотвод и от физкультуры дают, прививок и т.д. Есть на это основания и в этом нет ничего необычного. Приступит к тренировкам, когда состояния здоровья позволит. Лизе здоровья и удачи !
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asusp527
Лиза и профессор знают, что и когда делать. Удачи и здоровья!
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Самасебезвезда
Ответ Maria L
болелы хрусталя конечно могут об этом помечтать, но губу 4 июля назад закатать всё-таки придется 🤭
Хрусталя?🤣🤣🤣 Мне до хрусталя нет никакого дела.
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