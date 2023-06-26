Елизавета Туктамышева пропускает сбор группы Мишина в Кисловодске по медицинским показаниям
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева пропускает сбор группы Алексея Мишина в Кисловодске по медицинским показаниям.
Об этом сообщила тренер Татьяна Мишина.
– Сборы проходят в Кисловодске, начались где‑то неделю назад. Туктамышевой нет, она по медицинским показателям имеет отвод. Присоединится ко всем в Турции на втором сборе, который начнется 4 июля.
– Какая‑то травма?
– Нет, не травма. Рекомендован отдых, – сказала Мишина.
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