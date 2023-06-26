Елизавета Туктамышева пропускает сбор группы Мишина в Кисловодске по медицинским показаниям

Чемпионка мира по фигурному катанию пропускает сбор группы в Кисловодске по медицинским показаниям.

Об этом сообщила тренер .

– Сборы проходят в Кисловодске, начались где‑то неделю назад. Туктамышевой нет, она по медицинским показателям имеет отвод. Присоединится ко всем в Турции на втором сборе, который начнется 4 июля.

– Какая‑то травма?

– Нет, не травма. Рекомендован отдых, – сказала Мишина.