Станислава Константинова: «Скучаю по эмоциям, которые получала в тренировках и выступлениях. Но вспоминаю, как у меня все болит и как же я устала худеть»

Фигуристка Станислава Константинова ответила на вопрос о возможном возвращении в спорт.

В январе этого года Константинова объявляла о завершении карьеры.

– Когда вы откроете собственную академию?

– Думаю о школе, интересуюсь, советуюсь. Пока сложно. Люблю тренерство, но хочется проявить себя и как организатор. Идей интересных много – если делать, то не просто для себя, а реально рабочую историю с опытной командой и интересными специалистами. Очень много организации ляжет на мои хрупкие плечи. Пока страшновато.

– Хотела бы когда-то вернуться в спорт?

– Нет. Скучаю по эмоциям, которые получала в тренировках и выступлениях. Но я вспоминаю, как у меня все болит и как же я устала худеть.

– Как воспринимаешь критику?

– Всю жизнь делала выводы даже из неконструктивной критики и старалась становиться лучше. Но сейчас отношусь никак. Сама про себя все знаю.

– Какого плана критику получаешь чаще всего в последнее время?

– От отца за фотки в купальнике, – ответила Константинова в сторис инстаграма.