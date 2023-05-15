Дизайнер Алена Куклычева: «Туктамышева умудряется не давать спуску никому – и во внешности, и в мастерстве. Ее называют Императрицей, и она соответствует»

Дизайнер объяснила, почему Елизавете Туктамышевой подходит прозвище Императрица.

– В этом сезоне вам что-нибудь понравилось из костюмов фигуристов?

– Да, но что-то выделить, чтобы прям «вау»… Наверное, не вспомню. Мне всегда нравится, как выглядит Туктамышева. Я не знаю, как она умудряется держаться так много лет, не давать спуску никому. И во внешности, и в мастерстве.

Мне нравится, как она выглядит. Я даже узнала, кто ей шьет костюмы. Мне нравится их тандем. Конечно, кто-то ее критикует за то, что у нее слишком откровенные костюмы. Но я считаю, что все уместно, все по возрасту и в ее стиле. Зато она выделяется. Платье с розой мне очень понравилось, там и цвет красивый, благородный. Все лаконично, и акцент интересный на спине.

Больше ни про кого не буду говорить, а то сейчас скажу что-нибудь, и меня потом захейтят, это я знаю, ха-ха. Я не хочу сказать, что остальные как-то плохо выглядят, просто Туктамышева постоянна, она не дает спуску.

А вот у других фигуристов есть какие-то удачные платья и те, на которые смотришь и думаешь: «Кто это сделал вообще?» У меня было такое ощущение от платья одной известной фигуристки, не буду называть имя. Бывает такое.

А у Лизы есть свой стиль, своя подача. Ее называют Императрицей, и она прям соответствует, – рассказала дизайнер Алена Куклычева.

Лиза Туктамышева – легенда: катается на высшем уровне уже 15 лет! Как хорошо вы знаете ее невероятную карьеру?