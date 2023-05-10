Акатьева после шоу в Монголии: «Яркое и незабываемое завершение сезона. А сейчас долгожданные каникулы: море, солнце, песок и подготовка к экзаменам»

Фигуристка Софья Акатьева назвала завершение сезона ярким и незабываемым.

6 и 7 мая в монгольском Улан-Баторе проходило шоу с участием Акатьевой и других российских фигуристов.

«Яркое и незабываемое завершение этого сезона💥🤩 Монголия, спасибо ❤️

А сейчас долгожданные каникулы: море, солнце и песок💛🏝️, и конечно, подготовка к экзаменам! 📝

Всем хорошего отдыха! 🌞 Экзаменуемым – удачи 🍀☺️» – написала Акатьева в инстаграме.

В минувшем сезоне фигуристка выиграла чемпионат России в Красноярске.

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Скриншот: instagram.com/akatyevasofya