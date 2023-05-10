Акатьева после шоу в Монголии: «Яркое и незабываемое завершение сезона. А сейчас долгожданные каникулы: море, солнце, песок и подготовка к экзаменам»

Теги сборная России фото женское катание Софья Акатьева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева назвала завершение сезона ярким и незабываемым.

6 и 7 мая в монгольском Улан-Баторе проходило шоу с участием Акатьевой и других российских фигуристов.

«Яркое и незабываемое завершение этого сезона💥🤩 Монголия, спасибо ❤️

А сейчас долгожданные каникулы: море, солнце и песок💛🏝️, и конечно, подготовка к экзаменам! 📝

Всем хорошего отдыха! 🌞 Экзаменуемым – удачи 🍀☺️» – написала Акатьева в инстаграме.

В минувшем сезоне фигуристка выиграла чемпионат России в Красноярске.

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Скриншот: instagram.com/akatyevasofya

7 комментариев

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Татьяна Семёновна
Сонечке на полную катушку в своих "корыстных целях" использовать и солнце, и море, и песок! Как следует отдохнуть и набраться сил!
Отлично сдать экзамены!
И удачи на всех стартах в новом сезоне!
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Лека-Лека
У Сонечки железная сила воли: море, солнце и вдруг подготовка к экзаменам.
Удачи тебе, СуперСоник!!!
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Додик Аксель
Прошедший сезон был насыщенным и интересным у фигуристов. Теперь можно и отдохнуть от трудов праведных, позагорать, поплескаться в тёплых краях, зарядиться бодростью и энергией на следующий сезон. Соне приятного отдыха и хорошего настроения !
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Любитель_ФК
Ответ Галина Александрова
А кто из тренеров ТШТ был со спортсменами в Монголии?
Никого не было, Тутберидзе с Дудаковым в Турции на сборе, Глейхенгауз в отпуске со своей невестой, видимо готовится к свадьбе, как он обещал большие изменеия в его личной жизни, может Траньков присматривал, хотя я не уверен, что и он был там.
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Lapo Elkann
В будущем сезоне интересно будет посмотреть на повзрослевшую Соню. В платьях уже смотрится как барышня.
+3
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Адриана
Сонечка, отдыхай, наслаждайся, девочка. Успехов и удачи в новом сезоне.
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Галина Александрова
А кто из тренеров ТШТ был со спортсменами в Монголии?
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