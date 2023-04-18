Александр Жулин: «С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево»

Теги сборная России Александр Жулин Оксана Баюл сборная Беларуси алкоголь и спорт Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал олимпийскую чемпионку Оксану Баюл за позицию в отношении российских спортсменов.

Бывшая украинская фигуристка ранее высказалсь против допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Мое мнение – нас, конечно, надо допустить. А мнение очередного не очень умного человека мне абсолютно неинтересно.

С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево», – сказал Жулин.

В 1997 году Баюл, находясь за рулем авто, вылетела с дороги и врезалась в дерево – анализы показали наличие алкоголя в ее крови.

«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца

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27 комментариев

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Savarona25
Врезаться пьяным в разные предметы, а то и в пешеходов на пешеходных переходах - любимое развлечение российской "элиты", чему есть масса примеров. Я бы на месте Жулина обходил бы эту скользкую тему стороной.
+34
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+21
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Savardus
Александр, все было понятно еще в 1994-м году в Лиллехаммере, где Баюл свое золото взяла, а Вы - нет
+40
-22
+18
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Галина Александрова
Сейчас Баюл расскажет о Жулине. а там есть о чём рассказать. И о ТАТ тоже ...
+23
-7
+16
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Светлана Романова
А когда Ягудин в Америке в пьяном виде нарушал правила дорожного движения не хуже Баюл ,с ним все было понятно или нет.
+17
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+12
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Dr. Heisenberg
Не, ну нормально Баюл подожгла седалище всем державным околофигурным церберам. Значит, все правильно сказала.
+16
-4
+12
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Lotte Fischbach
Ответ Savarona25
Врезаться пьяным в разные предметы, а то и в пешеходов на пешеходных переходах - любимое развлечение российской "элиты", чему есть масса примеров. Я бы на месте Жулина обходил бы эту скользкую тему стороной.
Да они с Навкой сами те ещё трезвенники.😂
+5
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B.Jones
Ответ Savardus
Александр, все было понятно еще в 1994-м году в Лиллехаммере, где Баюл свое золото взяла, а Вы - нет
Причём золото без вопросов
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Viks
Недалёкие начинают обсуждать личность, а не её слова.
+13
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Rael
Уж кто бы говорил...
+8
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Navian
Ответ Девушка Безимени
жулин, железяка, тат, яг, плю - кто круче
Практически они одинаковые. Ну может Железяка потупее остальных.
+6
-2
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Ir_rish
Ответ Светлана Романова
А когда Ягудин в Америке в пьяном виде нарушал правила дорожного движения не хуже Баюл ,с ним все было понятно или нет.
Баюл повезло меньше остальных, поскольку ей дорогу перебежало дерево. Ягудину повезло чуть больше, поскольку обошлось без жертв.
Жулин готов поклясться, что сам никогда не садился за руль в том же состоянии? Кто готов в это поверить- поднимите руку.
(Я НЕ оправдываю пьянство за рулем. Просто не стоит сравнивать квадратное с кислым).
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Девушка Безимени
жулин, железяка, тат, яг, плю - кто круче
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To56
Только провинциальная сирота Оксана с тех пор завязала с алкоголем, вышла замуж, родила ребенка и много работает, в том числе в благотворительности.
А мальчик Саша из благополучной московской семьи стал поперек себя шире, полюбил (судя по речам) горячительные напитки и — самое главное — так и не выиграл олимпийское золото. А имя "Оксана", особенно если у Оксаны есть золотая олимпийская медаль, на этого мальчика и вовсе действует как красная тряпка.
Просто-таки даже неприлично такие комплексы на людях выгуливать.
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JL JL
заявил жалкий злобный со свисающим животом
+12
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Lotte Fischbach
Ответ Ёжик_в_тумане
Сами споили, совратили невинное создание, а теперь сама виновата. Эхх.
Жулин спаивал Грищук а не Баюл.;)
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Ёжик_в_тумане
Ответ Lotte Fischbach
Жулин спаивал Грищук а не Баюл.;)
Закарян/Жулин одна шайка лейка.
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Идеальный шторм
Ответ Инна1945
Да успокойся, Сашка. Украинцы, которые хотели в Европу в неё попали. Правда без Украины. Грустно всё это. Их пожалеть надо. Пусть говорят.
Почему же грустно? Сбылась их мечта
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pas33pas
Ответ Savarona25
Врезаться пьяным в разные предметы, а то и в пешеходов на пешеходных переходах - любимое развлечение российской "элиты", чему есть масса примеров. Я бы на месте Жулина обходил бы эту скользкую тему стороной.
А в США негров обижают. Я б послушал и про рос.элиту, и про Баюл. Так хотя бы на волне международного скандала хоть кто-то может огрести по шапке.
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alexander bakulin
с гогиевной нашей всё стало понятно, когда сеструха её, знаменитая маринка хоффман, выступила с речью на гоговской пьянке (жаль это видео удалии отвосюду в интернете, по приказу гогиевны нашей)
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Ёжик_в_тумане
Сами споили, совратили невинное создание, а теперь сама виновата. Эхх.
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