Александр Жулин: «С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево»
Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал олимпийскую чемпионку Оксану Баюл за позицию в отношении российских спортсменов.
Бывшая украинская фигуристка ранее высказалсь против допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
«Мое мнение – нас, конечно, надо допустить. А мнение очередного не очень умного человека мне абсолютно неинтересно.
С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево», – сказал Жулин.
В 1997 году Баюл, находясь за рулем авто, вылетела с дороги и врезалась в дерево – анализы показали наличие алкоголя в ее крови.
«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца
Жулин готов поклясться, что сам никогда не садился за руль в том же состоянии? Кто готов в это поверить- поднимите руку.
(Я НЕ оправдываю пьянство за рулем. Просто не стоит сравнивать квадратное с кислым).
А мальчик Саша из благополучной московской семьи стал поперек себя шире, полюбил (судя по речам) горячительные напитки и — самое главное — так и не выиграл олимпийское золото. А имя "Оксана", особенно если у Оксаны есть золотая олимпийская медаль, на этого мальчика и вовсе действует как красная тряпка.
Просто-таки даже неприлично такие комплексы на людях выгуливать.