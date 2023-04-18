Александр Жулин: «С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево»

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал олимпийскую чемпионку Оксану Баюл за позицию в отношении российских спортсменов.

Бывшая украинская фигуристка ранее высказалсь против допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Мое мнение – нас, конечно, надо допустить. А мнение очередного не очень умного человека мне абсолютно неинтересно.

С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево», – сказал Жулин.

В 1997 году Баюл, находясь за рулем авто, вылетела с дороги и врезалась в дерево – анализы показали наличие алкоголя в ее крови.

«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца