Психолог о ситуациях с фигуристкой Лебедевой и тренером Лавренчук: «На видео мы видим и эмоциональное насилие, и физическое в некоторых эпизодах»

Психолог Ксения Иванова высказалась о ситуациях жестокого обращения тренеров с фигуристами.

Иванова – соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи».

– Недавно в фигурном катании произошли две громкие истории: первая – с фигуристкой Мирославой Лебедевой, вторая – с тренером Юлией Лавренчук и ее дочерью. Вам удалось посмотреть видео, можете дать оценку этим эпизодам?

– На видео мы видим и эмоциональное насилие, и физическое в некоторых эпизодах, особенно в видео, где мама бьет дочку на льду каким-то предметом. И в том, и в другом случае происходит насилие.

Но, мне кажется, то, что сейчас эта дискуссия вообще возможна, что это людей возмущает и как-то будоражит, говорит о том, что в нашем обществе происходят позитивные изменения.

– Почему насилие в спорте часто воспринимается обществом как норма?

– Мне кажется, уже далеко не всеми это воспринимается как норма. Это говорит лишь о том, что мы сейчас находимся на сломе парадигмы в некотором смысле: новые нормы еще не прижились, а старые еще крепки.

Как мы говорим в центре, насилие нужно остановить на себе. Те, кто считает, что это нормально – это категория людей, которые рассказывают: «Ну меня ж били, нормально, вырос».

К сожалению, не все могут объективно оценить те последствия, которые насилие оказывает на психику. Мы не знаем, каким бы вырос тот человек, если бы его не били, например.

Мне кажется, в спорте школа строгости, дисциплины и наказаний просто очень много лет существовала, и пока не произошла смена взглядов на то, как можно тренировать спортсменов по-другому. Поэтому существует этот взгляд, что всегда так делали, и нормально было. Но никто не разбирается с тем, в кого вырастают эти люди.

– Вы говорите, что сейчас появились сдвиги. В чем они проявляются?

– В том, что такие случаи становятся видимым медиасобытием, люди это обсуждают, в их голове такое обращение не является нормой, есть дискуссия на эту тему.

Я видела, что Собчак хотела обратиться в какие-то компетентные органы по поводу ситуации с Мирославой Лебедевой. Это уже не воспринимается всеми однозначно, – сказала Иванова.

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