Моторин об истории с Мирославой Лебедевой: «Там папа, видимо, дурак. Не знаю, зачем он гонится за этим тупым хайпом. Сам себе могилу вырыл»

Тренер Алексей Моторин назвал дураком отца Мирославы Лебедевой

Отца фигуристки обвиняют в жестокости из-за видео, которые он публикует в сеть.

– Тренер-тиран – это плохо?

– Ужасно.

– Ты кого-нибудь из известных людей в российском фигурном катании подозреваешь, что это тренер-тиран?

– Конечно.

– Например?

– Ну тиран может быть разным. Может быть и психологическое давление, и физическое.

– У тебя какой был?

– Это были физические издевательства. Всех спортсменов очень сильно били, девчонок поднимали за волосы и таскали, бросали о лед, лупили чехлами со страшной силой.

– А родители как на это реагировали?

– Первые два года терпели, надеялись на какой-то результат. И все-таки терпение лопнуло. Из-за того, что у меня был тренер-тиран, я не хочу такой же участи спортсменам.

Ко мне в группу родители приводили талантливых спортсменов, но потом говорили: Алексей Евгеньевич, мы с вами работать не будем, потому что вы слишком мягкий, нам надо, чтобы вы нашего ребенка кнутом, жестче с ним работали вплоть до рукоприкладства. Это сами родители меня просили. Я им говорил: тогда вам точно не ко мне, потому что я этого делать не буду никогда.

Там (в истории ) папа, видимо, дурак. Не знаю, зачем он в сеть это сливает. Но такое, конечно же, повсеместно. Очень много родителей такие неадекватные. Не знаю, зачем он гонится за этим абсолютно тупым хайпом. Видимо, сам себе могилу вырыл на данном этапе.

– Родители реально верят, что их ребенок – это вторая Валиева, второй Малинин?

– Мне кажется, это травмы детства самих родителей – они хотят самореализоваться за счет детей.

У меня не было таких людей в группе, не было опыта общения с ними. Я это наблюдал со стороны. Бывало, делал выговоры, и сразу же получал в свою сторону много нелестных слов, когда пытался заступиться за детей в раздевалках или коридорах, типа: не лезь не в свое дело, иди нахер отсюда. Это их семьи, им с этим жить.

Я не уверен, что нужно бороться с этим явлением. Я это не одобряю, но это субъективно мое мнение. Это дает определенный результат. Многие люди кладут всю жизнь на фигурное катание, на спорт. Это же не только у нас происходит, но и в любом виде.

И это черта нашего менталитета. Я не могу с полной уверенностью сказать, что это прям плохо. Если я лет через 10 выращу чемпиона пряником, тогда скажу: блин, вы не правы, а я молодец, вырастил чемпиона так, а не тиранией, – сказал Моторин.

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