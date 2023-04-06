Моторин об истории с Мирославой Лебедевой: «Там папа, видимо, дурак. Не знаю, зачем он гонится за этим тупым хайпом. Сам себе могилу вырыл»

Теги Мирослава Лебедева Алексей Моторин Фигурное катание

Тренер Алексей Моторин назвал дураком отца Мирославы Лебедевой

Отца фигуристки обвиняют в жестокости из-за видео, которые он публикует в сеть.

– Тренер-тиран – это плохо?

– Ужасно.

– Ты кого-нибудь из известных людей в российском фигурном катании подозреваешь, что это тренер-тиран?

– Конечно.

– Например?

– Ну тиран может быть разным. Может быть и психологическое давление, и физическое.

–  У тебя какой был?

– Это были физические издевательства. Всех спортсменов очень сильно били, девчонок поднимали за волосы и таскали, бросали о лед, лупили чехлами со страшной силой.

– А родители как на это реагировали?

– Первые два года терпели, надеялись на какой-то результат. И все-таки терпение лопнуло. Из-за того, что у меня был тренер-тиран, я не хочу такой же участи спортсменам.

Ко мне в группу родители приводили талантливых спортсменов, но потом говорили: Алексей Евгеньевич, мы с вами работать не будем, потому что вы слишком мягкий, нам надо, чтобы вы нашего ребенка кнутом, жестче с ним работали вплоть до рукоприкладства. Это сами родители меня просили. Я им говорил: тогда вам точно не ко мне, потому что я этого делать не буду никогда.

Там (в истории Мирославы Лебедевой) папа, видимо, дурак. Не знаю, зачем он в сеть это сливает. Но такое, конечно же, повсеместно. Очень много родителей такие неадекватные. Не знаю, зачем он гонится за этим абсолютно тупым хайпом. Видимо, сам себе могилу вырыл на данном этапе.

– Родители реально верят, что их ребенок – это вторая Валиева, второй Малинин?

– Мне кажется, это травмы детства самих родителей – они хотят самореализоваться за счет детей.

У меня не было таких людей в группе, не было опыта общения с ними. Я это наблюдал со стороны. Бывало, делал выговоры, и сразу же получал в свою сторону много нелестных слов, когда пытался заступиться за детей в раздевалках или коридорах, типа: не лезь не в свое дело, иди нахер отсюда. Это их семьи, им с этим жить.

Я не уверен, что нужно бороться с этим явлением. Я это не одобряю, но это субъективно мое мнение. Это дает определенный результат. Многие люди кладут всю жизнь на фигурное катание, на спорт. Это же не только у нас происходит, но и в любом виде.

И это черта нашего менталитета. Я не могу с полной уверенностью сказать, что это прям плохо. Если я лет через 10 выращу чемпиона пряником, тогда скажу: блин, вы не правы, а я молодец, вырастил чемпиона так, а не тиранией, – сказал Моторин.

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14 комментариев

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тучка60
Судя по тому, как он выражается в интервью, что то не верится, что он мягкий и пушистый. Рукоприкладством не занимается. но уж словесно наверняка может припечатать мало не покажется.
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Анна Беляева
Ответ Katerina Sunny
Что в голове у родителей, которые сами просят, чтобы их детей били?
Вопрос, между прочим, интересный. Но вот мать Цискаридзе (любящая мать, между прочим, во многих вопросах очень бережная), когда он поступил в Москву в балетное, сама его педагогу сказала: "Надо будет бить, бейте." Жесткие и даже местами жестокие родители у многих победителей по жизни. Да и справедливости ради, тренд "дети - главная ценность, не дуньте на них" сформирвоался совсем недавно. Те, кому сейчас 40, наверняка, скажут, что единицы из их друзей и них самих не получали ремня, не говоря уж о шлепках по мягкому месту (и таких, как я, кого за всю жизнь ремнем выпороли один единственный раз за косяк более чем суровый, думаю, на мое поклоение 40+ считанные случаи, большинство нас - битые), а в еще более раннем возрасте деточек лупцевали только так. Как правильно и ка кнеправильно, по гамбургскому счету пока неясно. Ясно,ч то родители должны любить ребенка, вот только, полагаю, мать того же Цискаридзе вполне себе из любви разрешила его колошматить, чтобы его талант не погряз в лени и разгильдяйстве. И кто скажет,ч то жизнь Николая максимовича не удалась, пусть первый бросит в меня камень
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Бу!
правильно. родители платят немалые деньги за этот спорт для своего ребенка. конечно, им нужен результат. А если они видят, что горами отваливают бабло за то, чтоб дите просто пришло покататься, остается неудовлетворение. Значит ты, как тренер, не можешь мотивировать ребенка заниматься усердно без криков и рукоприкладства. И правильно - многие дети вообще не воспринимают обычную речь. Когда с ними говорят мягко у них складывается впечатление необязательности требований, необязательности выполнения, необязательности рамок и границ. Это все выглядит как... просьба, предложение. Нет мотивации работать. Если хотите качественного тренера - у него должно быть качественное педагогическое образование. Потому что если вы хотите тренера, который подойдет к вашему дитю со знанием психологии детской и навыками манипуляции с нею, вам нужен педагог, а не чел, который стал тренером только потому, что занимался каким-то спортом. И у педагога для качественной работы не может быть много детей. Потому что это огромные моральные затраты на подстраивание к каждому конкретному ребенку, потому что все дети разные. Именно поэтому всякие лицеи и гимназии набирают к себе детей, которые уже имеют хорошую успеваемость, то есть каким-то образом показали себя исполнительными и обучаемыми (возможно с родительской муштрой, конечно). Они не берут двоечников и не выпускают отличников - они берут уже готовых детей заточенных на получение результата. И если учесть, что большинству детей с учетом раннего определения в спорт секции вообще оно все даром не упало, сколько из них будут добровольно качаться и тянуться для достижения наивысших результатов. Единицы. И не факт, что даже так все их добровольное усердие будет достаточным. Места на пьедесталах всегда ограничены и нет смысла писать про то, что огромное количество детей так ничего и не достигают в спорте. Так будет по-любому.
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Svetlana Yablonskaya
Лексика у тренера... Мда
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Katerina Sunny
Что в голове у родителей, которые сами просят, чтобы их детей били?
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Валерий Петров
Ответ elan_
Примерно то же самое у Винер в гимнастике. Если не хуже. Калечат и ломают как здоровье, так и психику, до уровня ЧМ и Олимпиад из сотен единицы доходят. Там же закрытая от посторонних глаз система подготовки, в отличии от более-менее открытой в фигурке.
В любом виде спорта до уровня ЧМ и ОИ доходят единицы. Даже в бадминтоне, настольном теннисе или в шахматах. И даже вне спорта не все так радужно, как вам бы хотелось - в балете например
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SALMON
К сожалению это правда, насилие в спорте над детьми распространено повсеместно.
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pion
Я дико извиняюсь, а кто это? 😀
Первый раз слышу фамилию.
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Loliloo
Многие пишут комментарии по заголовку. Вы в статью зайдите, почитайте-это же ужас. Я не понимаю родителей, которые терпят избиения и унижения детей, и это не выдумки. В фигурном катании и гимнастике самая жесть. Что далеко ходить, водила дочь на пробное на гимнастику, мамаши с нездоровым энтузиазмом спорили, какого ребёнка больше растягивали, а ещё гордились, что ребёнок плакал тихонько, но маме не пожаловался
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elan_
Примерно то же самое у Винер в гимнастике. Если не хуже. Калечат и ломают как здоровье, так и психику, до уровня ЧМ и Олимпиад из сотен единицы доходят. Там же закрытая от посторонних глаз система подготовки, в отличии от более-менее открытой в фигурке.
+11
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miladoc1
Откуда взялся этот неадекватный человек?!
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Yulia333
Это вообще что за тренер ? Откуда он? Кто его ученики ?
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Лека-Лека
Извините меня, модераторы, но "ТУПОЙ ХАЙП", о котором пишет этот Моторин - это как раз его интервью.
Очень неприятно читать такое на вашем портале, да еще в таком количестве.
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Brokkoli
Все еще хуже чем я предполагала
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