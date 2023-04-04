«Как обещала, делюсь парочкой каскадов». Усачева показала видео с тренировки

Фигуристка Дарья Усачева, более года не выступавшая на турнирах, показала свои тренировки

Видео опубликовано в телеграм-канале российской спортсменки.

В ноябре 2021 года во время этапа Гран-при Японии Усачева получила травму ноги и с тех пор не участвовала в соревнованиях.

«Как обещала, делюсь парочкой каскадов», – написала она в телеграм-канале.