Иоланда Чен: «Отсутствие наших фигуристок – огромный шаг назад. Россиянки были ориентиром, двигателем прогресса»

Иоланда Чен считает, что женское катание в мире перестанет прогрессировать без россиянок.

«Много раз говорили о том, что в женском мировом фигурном катании без наших девочек не будет прогресса.

Фигурное катание продвигается за счет техники, прыжков. Наше отсутствие – огромный шаг назад. Российские фигуристки были ориентиром, двигателем прогресса.

А сейчас зачем рисковать и учить прыжки, если можно выиграть турнир, сделав набор доисторических прыжков? Это скучно и неинтересно.

Конечно, любой человек идет по пути наименьшего сопротивления. Безусловно, они остановятся в своим развитии.

Все равно пройдет время, и наше фигурное катание вернется на международную арену. И так как в этих школах движение останавливается, то они будут просто позади нас.

Им для того, чтобы быть конкурентоспособными на следующие годы, надо все равно ориентироваться на наше катание, но они этого не делают.

В женском катании мы впереди планеты всей! Думаю, здесь все поднимут руки и будут согласны со мной», – сказала Чен.

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