Железняков о турнире шоу-программ: «Отчасти соглашусь с Загитовой, что непонятны были критерии судейства. Четкой позиции не прослеживалось»

Хореограф Алексей Железняков оценил турнир по шоу-программам.

«Замах был очень серьезным на крутое шоу, какие-то номера получились действительно интересными, какие-то – не очень. Например, зацепил, понравился.

Там не надо было делать элементы ультра-си. Были интересны актерское мастерство, хореография, подача, стиль. Если бы все номера были примерно такого уровня, то было бы классно, но так как многие недопоняли, что от них хотят, получилось наполовину скомканно, поэтому отчасти я соглашусь с (Загитовой), что непонятны были критерии судейства.

Нужно было сразу внести какое-то четкое понимание, как на самом деле будут судить. Например, должны были объяснить людям, что ваши четверные нас не будут интересовать, нас интересует артистизм, хореография, подача номера, музыка, стиль, идея, то есть чисто художественная часть. Какой-то четкой позиции не прослеживалось.

Я думаю, что организаторы соревнований сделают выводы из этого и в следующем году все учтут», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?