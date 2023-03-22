Железняков о турнире шоу-программ: «Отчасти соглашусь с Загитовой, что непонятны были критерии судейства. Четкой позиции не прослеживалось»

Теги Алексей Ягудин сборная России Алексей Железняков Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков оценил турнир по шоу-программам.

«Замах был очень серьезным на крутое шоу, какие-то номера получились действительно интересными, какие-то – не очень. Например, Алексей Ягудин зацепил, понравился.

Там не надо было делать элементы ультра-си. Были интересны актерское мастерство, хореография, подача, стиль. Если бы все номера были примерно такого уровня, то было бы классно, но так как многие недопоняли, что от них хотят, получилось наполовину скомканно, поэтому отчасти я соглашусь с Алиной (Загитовой), что непонятны были критерии судейства.

Нужно было сразу внести какое-то четкое понимание, как на самом деле будут судить. Например, должны были объяснить людям, что ваши четверные нас не будут интересовать, нас интересует артистизм, хореография, подача номера, музыка, стиль, идея, то есть чисто художественная часть. Какой-то четкой позиции не прослеживалось.

Я думаю, что организаторы соревнований сделают выводы из этого и в следующем году все учтут», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?

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8 комментариев

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Евгения Гринева
Так изначально и говорилось, что шоу не про прыжки, их практически и не было ни у кого
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Rush
Ответ Oleandra
Чёткая позиция как раз была - кто больше понравился.. ну и по знакомству тоже)
Это как раз и называется - я так вижу.
Я художник, артист, балерун. Я начальник так хочу.
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Rush
В жюри художники, артисты, танцоры. У них одно кредо - я так вижу. Я так хочу.
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EmperorNazer
Железняков опять какую-то бессмыслицу несет. Никто и не прыгал здесь четверные. Артистизм, подача, стиль и подобное и были заявлены как критерии, только это все очень субъективно, поэтому всем не угодишь как ни крути.
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Туц
Цескаридзе мне показалось, ставил побольше тупо тем кто постарше. Чтобы не обидеть заслуженных. Выказать им доп. респект таким образом. А то что в ФК некоторые смогли и в 18 в ранг заслуженных и великих попасть как то не учитывал.
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alexnew
Четверных я, честно говоря, не усмотрел на этом туринре, а у Загитовой и двойных не было. :)
Тем не менее судейств действительно было непрозрачное и я бы даже сказал сомнительное.
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чацкий.
Ответ Oleandra
Чёткая позиция как раз была - кто больше понравился.. ну и по знакомству тоже)
основа подобных «соревнований»
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Oleandra
Чёткая позиция как раз была - кто больше понравился.. ну и по знакомству тоже)
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