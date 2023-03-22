«Наш тренер в больнице, состояние серьезное. Сложно тренироваться, когда ты сломан внутри». Алекса Книрим заплакала на пресс-конференции ЧМ-2023

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США пары Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Фигурное катание

Американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер рассказали о сложностях на чемпионате мира.

Пара занимает второе место после короткой программы с результатом 74,64 балла.

«Наверное, в целом, мы рады тому, что удалось побороться. Конечно, я не доволен своей ошибкой на прыжке,  Я ждал от себя большего, я должен был кататься лучше», – отметил Фрэйзер, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Состояние нашего тренера, Тодда Санда, очень серьезное. Он до сих пор в больнице. Знаете, сложно тренироваться, когда ты сломан внутри. Да, мы стараемся работать много и хорошо  – чтоб Тодд нами гордился. Мы чувствуем, что он с нами», – добавила Книрим со слезами.

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1 комментарий

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Нурсултан Хамзаев
не расстраивайся ты сегодня была супер) только партнер сильно подвел
+10
0
+10
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