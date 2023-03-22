«Наш тренер в больнице, состояние серьезное. Сложно тренироваться, когда ты сломан внутри». Алекса Книрим заплакала на пресс-конференции ЧМ-2023

Американцы Алекса Книрим и рассказали о сложностях на чемпионате мира.

Пара занимает второе место после короткой программы с результатом 74,64 балла.

«Наверное, в целом, мы рады тому, что удалось побороться. Конечно, я не доволен своей ошибкой на прыжке, Я ждал от себя большего, я должен был кататься лучше», – отметил Фрэйзер, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Состояние нашего тренера, Тодда Санда, очень серьезное. Он до сих пор в больнице. Знаете, сложно тренироваться, когда ты сломан внутри. Да, мы стараемся работать много и хорошо – чтоб Тодд нами гордился. Мы чувствуем, что он с нами», – добавила Книрим со слезами.