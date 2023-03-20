Чемпионка США среди юниоров Габриэлла Иццо перешла в парное катание
Американская фигуристка Габриэлла Иццо перешла в парное катание.
«Что-то новое уже на подходе! Огромное спасибо Крису Книриму за укрепление моих навыков парного катания.
Как бы я ни наслаждалась карьерой одиночницы, я очень рада объявить, что начинаю следующую главу – в парном катании!
С нетерпением жду партнерства, достижения новых высот (в буквальном смысле) и роста благодаря новым возможностям💛» – написала Иццо.
Иццо – чемпионка США среди юниоров 2019 года, победительница и призер международных соревнований.
интересно, с кем она встанет в пару?