Чемпионка США среди юниоров Габриэлла Иццо перешла в парное катание

Американская фигуристка Габриэлла Иццо перешла в парное катание.

«Что-то новое уже на подходе! Огромное спасибо за укрепление моих навыков парного катания.

Как бы я ни наслаждалась карьерой одиночницы, я очень рада объявить, что начинаю следующую главу – в парном катании!

С нетерпением жду партнерства, достижения новых высот (в буквальном смысле) и роста благодаря новым возможностям💛» – написала Иццо.

Иццо – чемпионка США среди юниоров 2019 года, победительница и призер международных соревнований.