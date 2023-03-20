Чемпионка США среди юниоров Габриэлла Иццо перешла в парное катание

Теги сборная США пары женское катание Крис Книрим Габриэлла Иццо Фигурное катание

Американская фигуристка Габриэлла Иццо перешла в парное катание.

«Что-то новое уже на подходе! Огромное спасибо Крису Книриму за укрепление моих навыков парного катания.

Как бы я ни наслаждалась карьерой одиночницы, я очень рада объявить, что начинаю следующую главу – в парном катании!

С нетерпением жду партнерства, достижения новых высот (в буквальном смысле) и роста благодаря новым возможностям💛» – написала Иццо.

Иццо – чемпионка США среди юниоров 2019 года, победительница и призер международных соревнований.

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2 комментария

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andrej shabanov
офигеть просто...
интересно, с кем она встанет в пару?
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acasancra
Ого, удивительно, у нее же вроде карьера одиночницы хорошо складывалась, медаль ФГП завоевала
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