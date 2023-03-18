Наталья Бестемьянова: «В женском одиночном и парном катании мы сейчас на несколько голов выше, чем весь мир. В мужском и танцах есть к чему стремиться»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась об уровне женского одиночного катания в России.

«Что касается женского одиночного и парного катания, то мы сейчас на несколько голов выше, чем весь мир. После наших соревнований смотреть международные в этих видах не так интересно, там нечему удивляться.

Если говорить о мужском катании и танцах, то нам есть к чему стремиться», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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