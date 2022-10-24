Елена Буянова: «Даниелян заявлен на второй этап Гран-при. У него есть новый тренер, он вам все объяснит»
Тренер Елена Буянова прокомментировала информацию, что фигуристу Артуру Даниеляну запрещено выступать на соревнованиях внутри страны.
В августе этого года Даниелян перешел из группы тренера ЦСКА Буяновой к Евгению Рукавицыну, который работает в СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга.
В постановлении Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) от 14 сентября говорится, что Даниеляну будет отказано в заявке на участие во всероссийских и межрегиональных соревнованиях, поскольку юридически он является спортсменом СШОР имени С.А. Жука и членом сборной команды Москвы.
«На каких соревнованиях он там не выступает? Он заявлен на второй этап [Гран-при России].
У него есть новый тренер, он вам все объяснит, он прекрасно все знает, всю ситуацию», – сказала Буянова.
Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он призывник, проходящий службу в Москве
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