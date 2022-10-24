Елена Буянова: «Даниелян заявлен на второй этап Гран-при. У него есть новый тренер, он вам все объяснит»

Тренер Елена Буянова прокомментировала информацию, что фигуристу запрещено выступать на соревнованиях внутри страны.

В августе этого года Даниелян перешел из группы тренера ЦСКА Буяновой к Евгению Рукавицыну, который работает в СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга.

В постановлении фигурного катания Москвы (ФФКМ) от 14 сентября говорится, что Даниеляну будет отказано в заявке на участие во всероссийских и межрегиональных соревнованиях, поскольку юридически он является спортсменом СШОР имени С.А. Жука и членом сборной команды Москвы.

«На каких соревнованиях он там не выступает? Он заявлен на второй этап [Гран-при России].

У него есть новый тренер, он вам все объяснит, он прекрасно все знает, всю ситуацию», – сказала Буянова.

Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он призывник, проходящий службу в Москве